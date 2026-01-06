CANLI | Fenerbahçe – Samsunspor

06 Ocak 2026, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2026 19:22 Güncelleme: 06.01.2026 20:36
Yayıncılığını Turkuvaz Medya’nın üstlendiği Süper Kupa’da Fenerbahçe ile Samsunspor, Yeni Adana Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetirken, karşılaşma hem ATV ekranlarından hem de ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Fenerbahçe ile Samsunspor Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Adana'da kozlarını paylaşıyor.

ADANA'DA İLK GOL

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Levent, Bartuğ, İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Borevkovic, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Holse, Ceesay, Mouandilmadji

YENİ FORMATTA İLK MAÇ

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Samsunspor ile yapacak.

Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanıyor. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi karşılaşıyor.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, üçüncü basamakta bitiren Samsunspor ile yarı finalde eşleşti.

MUSABA KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya aldığı Hollandalı hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak.

Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.

75. RANDEVU

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.

Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA İLK MAÇ

Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmadı.

SON 4 MAÇTA BERABERLİK

Fenerbahçe ile Samsunspor, rekabetteki son 4 müsabakada yenişemedi.

Tamamı Süper Lig'de oynana söz konusu karşılaşmalarda 2 kez 0-0, birer kez de 1-1 ve 2-2 beraberlikler yaşandı.

