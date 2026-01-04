04 Ocak 2026, Pazar
Haberler Fenerbahçe Haberleri Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde olay! Mücadele tribün olayları nedeniyle durdu

Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde olay! Mücadele tribün olayları nedeniyle durdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.01.2026 23:04 Güncelleme: 04.01.2026 23:22
Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde olay! Mücadele tribün olayları nedeniyle durdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta küfürlü tezahürat nedeniyle 3 kez anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Derbi 15 dakikalık ara sonrası kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi müsabakasına tribün olayları nedeniyle ara verildi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Mücadelede ev sahibi siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları sonrası hakem Emin Moğulkoç, kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. Bu durum maçta devam ederken, yapılan 3. anons sonrası karşılaşmanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala hakemler Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör soyunma odasına gitti.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Salonda küfürlü tezahürat yapılmaması ve bir sonraki derbinin seyircisiz oynanacağı hatırlatılarak anons yapıldı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi. Hakemlerin dönmesi sonrası derbi 15 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde olay! Mücadele tribün olayları nedeniyle durdu Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde olay! Mücadele tribün olayları nedeniyle durdu Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde olay! Mücadele tribün olayları nedeniyle durdu

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör