Beşiktaş–Fenerbahçe derbisinde olay! Mücadele tribün olayları nedeniyle durdu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 04.01.2026 23:04 Güncelleme: 04.01.2026 23:22
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta küfürlü tezahürat nedeniyle 3 kez anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Derbi 15 dakikalık ara sonrası kaldığı yerden devam etti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi müsabakasına tribün olayları nedeniyle ara verildi.
Mücadelede ev sahibi siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratları sonrası hakem Emin Moğulkoç, kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. Bu durum maçta devam ederken, yapılan 3. anons sonrası karşılaşmanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala hakemler Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör soyunma odasına gitti.
Salonda küfürlü tezahürat yapılmaması ve bir sonraki derbinin seyircisiz oynanacağı hatırlatılarak anons yapıldı.
