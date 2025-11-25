25 Kasım 2025, Salı
Çaykur Rizespor maçındaki hareketi tepki toplamıştı: Ederson PFDK’ya sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 18:55 Güncelleme: 25.11.2025 19:08
Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Çaykur Rizespor maçında yaptığı hareketin ardından tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen oyuncuları açıkladı.

EDERSON SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada Rizespor maçında taraftara yönelik hareket gerçekleştiren Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ederson'un sevk edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

DERBİYİ KAÇIRABİLİR

32 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi ceza alması durumunda 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

