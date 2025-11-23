23 Kasım 2025, Pazar
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe BEKO evinde Bursaspor Basketbol'u mağlup etti

Fenerbahçe BEKO evinde Bursaspor Basketbol'u mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 23.11.2025 22:55
ABONE OL
Fenerbahçe BEKO evinde Bursaspor Basketbol’u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Fenerbahçe BEKO ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fenerbahçe BEKO 92-84 sonuçla kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Bursaspor Basketbol, Ülker Sports Arena'da Fenerbahçe BEKO'ya konuk oldu.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyot 23-21 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta oyundan kopmayan konuk ekip özellikle Malik Parsons ve Brandon Childress'ın skorer oyunlarıyla ilk yarıyı 45-41 önde tamamladı.

3'üncü periyoda etkili başlayan ev sahibi takım çekişmeli geçen periyodu 67-64 önde tamamladı. Son periyodun ilk 2 dakikasında farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, maçtan da 92-84 galip ayrıldı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Bursaspor Basketbol'dan Brandon Childress oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe BEKO evinde Bursaspor Basketbol’u mağlup etti Fenerbahçe BEKO evinde Bursaspor Basketbol’u mağlup etti Fenerbahçe BEKO evinde Bursaspor Basketbol’u mağlup etti

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör