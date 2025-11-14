Ayrılık resmen açıklandı! Fenerbahçe “Teşekkürlerimizle veda ediyoruz” diyerek duyurdu

14 Kasım 2025, Cuma
14.11.2025
Fenerbahçe'de bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı görevinde bulunan Tahir Karapınar yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü, bireysel gelişim ve futbolcu izleme danışmanı görevinde bulunan Tahir Karapınar ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yetiştirici kimliği ile birlikte Fenerbahçemizin ve ülkemizin değerlerine bağlı nesillerin gelişimi konusunda hizmet eden, Kulübümüzün Bireysel Gelişim ve Futbolcu İzleme Danışmanı Tahir Karapınar'a sevgi ve teşekkürlerimizle veda ediyoruz.

Fenerbahçe Futbol Akademimize yapmış olduğu sayısız katkı, hizmet ve çalışmalardan ötürü Tahir Karapınar'a teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında daima başarı ve mutluluk dileriz."

