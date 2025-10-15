Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Mourinho döneminde çok kötü bir kamp yapılmış

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco (İHA)

"OYUNCULAR İÇİN PSİKOLOG TUTTUK"

"Bir takım değişiklikler yaptık. Geçici bir süreç bu. Jhon Duran'la ilgili birçok haber yapıldı. MR'ı kendim gördüm. Birkaç hafta içinde aramızda olacak. Daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bir psikolog tuttuk, oyuncuların ihtiyacı olduğunu gördük. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz bunu."

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

"Daha önceki yönetim bu konuda çok çaba sarf etti. Biz aynı çabayı devam ettireceğiz ve hassasiyet göstereceğiz. Bir önceki yönetimden birini danışman olarak atayacağım bu ve benzeri davalarda yardımcı olabilmesi için."

MALİ DURUM

"Çok fazla spekülasyon var. Biz hiçbir zaman bahaneye sığınmayacağız dedim. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş nakit akışını etkileyen. Bunu da düzelteceğiz."