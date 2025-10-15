Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Mourinho döneminde çok kötü bir kamp yapılmış
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho döneminde çok kötü bir kamp yapıldığını belirten Saran "Bunun etkilerini hala görüyoruz" ifadelerini kullandı. Seçim döneminde oyuncuların boşlukta bırakıldığını söyleyen Saran oyuncular için bir psikolog tuttuklarını belirtti. Öte yandan Tedesco'ya güvendiğini söyleyen Saran 1959 yılı şampiyonluklarına ilişkin de konuştu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşte Saran'ın açıklamaları:
"MOURINHO DÖNEMİNDE ÇOK KÖTÜ BİR KAMP YAPILMIŞ"
"Gelir gelmez herkes başkandan neşter bekledi. Bana hem yakın arkadaşlarımdan, çevremden, eski başkanlardan, futbolculardan, sosyal medyadan baskı geldi. Bunu yapmak da çok kolaydı. Geldik, tamam. Hocayı gönderdik. 'Başkana bak raconu kesti' derdi. Jose Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. "
"OYUNCULAR BOŞLUKLA KALMIŞ"
"Seçim sürecinde verilen sözler tutulamamış, kötü anlamında söylemiyorum. Seçim telaşı. Oyuncular boşlukta kalmış, oyunculara maaşları ödeyemez denmiş. Geldiğimizden beri 39.8 milyon euro ödedik 20 günde. Böyle yalanlarla oyunculara çok büyük zararlar verilmiş. Bizim mücadele etmemiz gereken içimizdeki yapı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorlar. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz diyerek yalan yanlış haber yapanlar. İçimizde bize çok fazla zarar verenler var. Ben bunlarla mücadele edeceğim."
TEDESCO İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?
"Kasımpaşa maçını kazandık bu atmosferde. Samandıra'ya gittik. Çıkarken 'Zagreb maçında fark yemezsek iyi dedim' arkadaşlara. Oyuncuların etkilendiğinin farkındaydım. Şimdi bütün bunlar olmuşken Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle bir bağı kalmamış olacaktı. Konuştuk. Sadece onunla değil oyuncularla da konuştum. Tedesco oyuncuların güvenini kazanmış. Oyuncular da onu sevdiği ve güvendiği sürece ben de onun arkasında olmaya karar verdim. Ona bir hak ve şans tanınması gerektiğini düşündüm.
Tedesco ile ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız. Sarunas Jasikevicius'la sabah görüştüm. Durumun düzeleceğine inanıyorum. Sözleşmeyi de uzatmak için elimizden geleni yapacağız."
"OYUNCULAR İÇİN PSİKOLOG TUTTUK"
"Bir takım değişiklikler yaptık. Geçici bir süreç bu. Jhon Duran'la ilgili birçok haber yapıldı. MR'ı kendim gördüm. Birkaç hafta içinde aramızda olacak. Daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Bir psikolog tuttuk, oyuncuların ihtiyacı olduğunu gördük. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz bunu."
1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR
"Daha önceki yönetim bu konuda çok çaba sarf etti. Biz aynı çabayı devam ettireceğiz ve hassasiyet göstereceğiz. Bir önceki yönetimden birini danışman olarak atayacağım bu ve benzeri davalarda yardımcı olabilmesi için."
MALİ DURUM
"Çok fazla spekülasyon var. Biz hiçbir zaman bahaneye sığınmayacağız dedim. Seçimden dolayı ekstra harcama olmuş nakit akışını etkileyen. Bunu da düzelteceğiz."
KEREM AKTÜRKOĞLU
"Sözleşme bizde ve federasyonda var. UEFA'yla konuşuldu. Daha detayını Ali bey de size söyleyebilir. Biz sorun görmüyoruz."
KADRO DIŞI KARARLARI
"Kadro dışıyla ilgili, bakın ilk gün oraya gittiğimde söyledim. Biz bir aileyiz dedim. Aile içinde bir takım şeyler olur. Bu konunun detaylarını paylaşmayacağım. Fenerbahçe'nin iyiliğini düşündüğümüz için aldık bu kararı."
BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASI
"Genel kurulda maddeler geçerse çok yakın zamanda Bankalar Birliği'nden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Bankalarla görüşüyoruz. Biraz biz de aşama kaydettik. Ayak süren 1-2 banka var. İyi niyetle yaklaşıyoruz. "
DEVİN ÖZEK YANITI
"Tedesco için söylediklerim Devin için de geçerli. Oyuncular güveniyor. Duran'a nasıl haksızlık yapıldıysa ona da yapılıyor. Tedesco ve Devin'i ekip olarak görüyoruz."
MERT HAKAN YANDAŞ SÖZLERİ
"Mert Hakan'la konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyacımız var. Liderlik konusunda da oyuncular ona güveniyor. Kaptan olarak kalmasında bir sakınca görmedik. Kendisiyle bir konuşma yaptım. Biraz daha farklı bir Mert Hakan göreceğiz inşallah. Daha pozitif, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz. Çağlar'ı da kaptan yaptık."
