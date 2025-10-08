2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin! Kanarya şampiyonluk sayısını 6'ya çıkardı
AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe, Ankara'da oynanan karşılaşmada karşı karşıya geldiği VakıfBank'ı 23-25, 21-25, 25-19, 25-18 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank, 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi, Fenerbahçe Medicana, 3-2'lik setlerle kazandı. Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, Şampiyonlar Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü ve bu kupayı en çok kazanan takım olma ünvanına sahip oldu. Fenerbahçe'yi Eczacıbaşı ve VakıfBank 5 kupayla takip ediyor.
İŞTE SET SONUÇLARI
1. Set: VakıfBank 25-23 Fenerbahçe Medicana
2. Set: VakıfBank 25-21 Fenerbahçe Medicana
3. Set: VakıfBank 19-25 Fenerbahçe Medicana
4. Set: VakıfBank 18-25 Fenerbahçe Medicana
5. Set: VakıfBank 16-18 Fenerbahçe Medicana
BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Spor Salonu'nda oynanan 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibi VakıfBank'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Medicana'yı tebrik ediyorum. Kupa maçında mücadele eden VakıfBank'ı da performansından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."
