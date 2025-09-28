Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun tazminatı belli oldu
Fenerbahçe’de Ali Koç döneminde göreve getirilen Domenico Tedesco, iyi bir başlangıç yapmasına rağmen sonrasında alınan sonuçlarla tartışılmaya başlandı. Trabzonspor galibiyetinin ardından Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan, Avrupa Ligi’nde ise Dinamo Zagreb’e 3-1 yenilen Tedesco’nun geleceği belirsizleşti. Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi beklenen İtalyan hocanın tazminatı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde göreve getirilen Domenico Tedesco, performansıyla tartışılmaya başlandı. Sarı-lacivertli takımdaki kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Tedesco, daha sonra ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.
TAZMİNATI MERAK KONUSU
40 yaşındaki teknik adam, daha sonra ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe camiasında yeniden bir teknik direktör gündemi oluşmaya başladı. Ancak merak edilen konulardan biri de teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibinin tazminatının ne kadar olduğu…
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi beklenen Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı.
MALİYETİ CEP YAKACAK
Yapılan mukaveleye göre; iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın, buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti cep yakacak.
MAAŞI 2.5 MİLYON EURO
40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon Euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon Euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı.
FATURA 195 MİLYON TL
Başkan Sadettin Saran, Samandıra'yı sil baştan oluşturmak isterken teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon Euro'yu (195 milyon TL) bulacak.
GÖKHAN GÖNÜL GİDİYOR
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve başlamasıyla birlikte yardımcılık görevine getirilen Gökhan Gönül'e de dün yol verildi.
13 EYLÜL'DE GELMİŞTİ
Benfica yenilgisi sonrası Mourinho'yu gönderen sarı-lacivertliler, 13 Eylül'de düzenlenen imza töreniyle Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda toplamda çıktığı 4 maçta 1.25 puan ortalaması yakaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar? Muhtemel 11’ler…
- Emekliye %16,44'lük zam hesabı yenilendi! SSK BAĞ-KUR'luya 6.3 puanlık refah payı sinyali: 2'li formül ile kim, ne kadar maaş alacak?
- Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne?
- İş yerinde en çok sevilen 3 burç: Herkesin gönlünü kazanıyor
- Optik illüzyon: Bu gizli kuşu sadece en keskin gözler bulabiliyor!
- Sedef hastaları için öneriliyor: Semptomları yüzde 75 azaltıyor! İşte bilimsel araştırmanın şaşırtıcı sonuçları
- 27 Eylül Maç Listesi: Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşmalar saat kaçta oynanacak?
- 2025 HMGS/2 ve İYÖS sınavları ne zaman, saat kaçta? ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- OGM 262 personel alımı yapacak: OGM daimi işçi alımı başvurular ne zaman, şartlar neler?
- AÖF KAYIT YENİLEME ne zaman? AÖF ders ekle-sil ve ödeme işlemleri nasıl yapılır?
- Google 27 yaşında! Google gerçekte ne anlama geliyor, ilk adı neydi, nasıl kuruldu? İşte Google'ın garajdan başlayan başarı hikayesi…
- Hafta sonu hava durumuna bakmadan plan yapmayın! Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı: O bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili