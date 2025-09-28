28 Eylül 2025, Pazar
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun tazminatı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2025 10:56 Güncelleme: 28.09.2025 10:57
Fenerbahçe’de Ali Koç döneminde göreve getirilen Domenico Tedesco, iyi bir başlangıç yapmasına rağmen sonrasında alınan sonuçlarla tartışılmaya başlandı. Trabzonspor galibiyetinin ardından Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan, Avrupa Ligi’nde ise Dinamo Zagreb’e 3-1 yenilen Tedesco’nun geleceği belirsizleşti. Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi beklenen İtalyan hocanın tazminatı ortaya çıktı.

TAZMİNATI MERAK KONUSU

40 yaşındaki teknik adam, daha sonra ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe camiasında yeniden bir teknik direktör gündemi oluşmaya başladı. Ancak merak edilen konulardan biri de teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibinin tazminatının ne kadar olduğu…

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı sonrası gönderilmesi beklenen Domenico Tedesco'nun sözleşme detayları ortaya çıktı.

MALİYETİ CEP YAKACAK

Yapılan mukaveleye göre; iki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir senelik maaşını alacak olan İtalyan hocanın, buna rağmen yardımcılarıyla birlikte maliyeti cep yakacak.

MAAŞI 2.5 MİLYON EURO

40 yaşındaki teknik adamla 2.5 milyon Euro ücrette anlaşan eski yönetim, teknik ekibine ise 1.5 milyon Euro ödeme karşılığında sözleşme yaptı.

FATURA 195 MİLYON TL

Başkan Sadettin Saran, Samandıra'yı sil baştan oluşturmak isterken teknik heyetteki değişimin maliyeti 4 milyon Euro'yu (195 milyon TL) bulacak.

GÖKHAN GÖNÜL GİDİYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve başlamasıyla birlikte yardımcılık görevine getirilen Gökhan Gönül'e de dün yol verildi.

13 EYLÜL'DE GELMİŞTİ

Benfica yenilgisi sonrası Mourinho'yu gönderen sarı-lacivertliler, 13 Eylül'de düzenlenen imza töreniyle Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Genç çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda toplamda çıktığı 4 maçta 1.25 puan ortalaması yakaladı.

