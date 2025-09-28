Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun tazminatı belli oldu

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde göreve getirilen Domenico Tedesco, performansıyla tartışılmaya başlandı. Sarı-lacivertli takımdaki kariyerine Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Tedesco, daha sonra ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.

TAZMİNATI MERAK KONUSU

40 yaşındaki teknik adam, daha sonra ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe camiasında yeniden bir teknik direktör gündemi oluşmaya başladı. Ancak merak edilen konulardan biri de teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibinin tazminatının ne kadar olduğu…