TFF duyurdu! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, dev maçın EuroBasket finaliyle çakışması sebebiyle saat 19.00'da oynanmasına karar verdi.

FİNAL 21:00'DE

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.

Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig 5. hafta maçı 14 Eylül Pazar günü, saat 20.00'dan 19.00'a alındı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.