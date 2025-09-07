Ederson Fenerbahçe’deki ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda pas çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.



Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.



Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasına hazırlıklarına devam edecek.

