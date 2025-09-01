Fenerbahçe’nin yeni transferi Asensio İstanbul’da

01 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.09.2025 04:11 Güncelleme: 01.09.2025 11:05
Süper Lig’in güçlü takımlarından Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getiren sarı lacivertliler gece yarısı bir ismi daha kente indirdi.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında hücuma takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp daha öncesinde her konuda anlaşma sağladığı Marco Asensio'nun kulübü Paris Saint-Germain ile de bonservisi konusunda anlaşma sağladı.

ASENSİO FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

29 yaşındaki futbolcu gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. İspanyol futbolcuyu Fenerbahçeli yöneticiler karşılarken, pasaport işlemlerinden sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN COŞKULU KARŞILAMA

Asensio'yu karşılamak için alana gelen sarı-lacivertli taraftarlar da yıldız oyuncuya tezahüratlarda bulundu.

Asensio, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

