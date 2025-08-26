26 Ağustos 2025, Salı
Fenerbahçe Benfica maçı için Portekiz'e geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.08.2025 18:27
Fenerbahçe Benfica maçı için Portekiz’e geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Benfica ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz'e geldi.

Özel uçakla Lizbon'a inen sarı-lacivertli kafile, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti. Güvenlik önlemleri eşliğinde otele giren kafileyi Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, TSİ 20.00'de basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Sarı-lacivertli takım, TSİ 20.30'da statta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

