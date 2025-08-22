Fenerbahçe Edson Alvarez transferini resmen duyurdu! Meksikalı futbolcu İstanbul’da

22 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 14:04 Güncelleme: 22.08.2025 14:57
Fenerbahçe, Edson Alvarez için West Ham'la prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki yeni transferi Edson Alvarez'e İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Edson Alvarez için West Ham'la prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İSTANBUL'A GELDİ
Meksikalı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Edson Alvarez'in kiralık transferi konusunda kulübü West Ham United ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a davet edilmiştir." denildi.

MEKSİKA MİLLİ TAKIMI'NDA 97 KEZ GÖREV YAPTI
Orta saha ve savunma bölgelerinde görev yapan 27 yaşındaki oyuncu, 2 sezon West Ham forması giymişti.

Ajax günlerinde çıkış yapan Alvarez, Meksika Milli Takımı'nda 97 kez görev yapmıştı.

