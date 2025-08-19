Fenerbahçe yeni oyuncusunu açıkladı! 5 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, Malili futbolcu Dorgeles Nene'yi renklerine bağladı (İHA)

Dorgeles Nene ise "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak benim için büyük bir şans. Benim için Jose Mourinho ile çalışabilecek olmak büyük bir fırsat. Onun ne kadar büyük bir teknik direktör olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de onun tecrübelerinden faydalanıp burada hem kendimi geliştireceğim hem de kulübüme katkılar sağlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.