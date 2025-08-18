Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen yoğun bakımda: Konuşamıyor ve kimseyi tanımıyor

18 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2025 08:58 Güncelleme: 18.08.2025 09:03
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 1994-1998 yılları arasında başkanlığını yapan iş insanı Ali Şen, Bodrum’da yoğun bakıma alındı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat köşesinde Şen'in konuşamadığını ve kimseyi tanıyamadığını ifade etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 1994-1998 yılları arasında başkanlık yapan iş insanı Ali Şen, Bodrum'da hastanede yoğun bakım servisine alındı.

"KONUŞAMIYOR VE KİMSEYİ TANIMIYOR"

Kulübün efsane başkanları arasında gösterilen Ali Şen'in sağlık durumuna ilişkin üzücü gelişmeler paylaşıldı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, 82 yaşındaki Şen'in konuşma yetisini kaybettiğini ve yakınlarını tanımakta zorlandığını aktardı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen (ahaber.com.tr)Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen (ahaber.com.tr)

"ELİMİZDEN NE GELİR?"

86 yaşındaki ismin yakınları bir an olsun kendisini hastanede yalnız bırakmazken, Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" ifadelerini kullandı.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, 12 Nisan 1939'da Kosova'nın Prizren kentinde dünyaya geldi. İş dünyasında uzun yıllar farklı sektörlerde yatırımlar yapan Şen, özellikle spor camiasındaki çalışmalarıyla tanındı. İlk kez 1981-1983 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra 1994-1998 döneminde yeniden başkan seçilerek kulübün önemli başarılarına imza attı. Taraftarla kurduğu yakın bağ ve karizmatik tavırlarıyla hafızalarda yer edinen Şen, Fenerbahçe tarihine damga vurmuş isimlerden biri oldu. Onun başkanlık dönemleri, sarı-lacivertli camiada halen sıkça anılmaktadır.

