Spor yazarları Feyenoord zaferini yorumladı: Kadıköy'de ustalar geçidi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord’u Kadıköy'de 5-2 yenerek play-off’a yükseldi. Sarı lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı farklı kazanırken 20 ve 27 Ağustos’ta play-off turunda Benfica ile karşılaşacak. Kanarya'nın zaferi köşe yazarlarının da ana gündemi olurken Gürcan Bilgiç yazdığı yazıda 'Böyle bir 'son düdük', böyle bir ustalar geçiti, böyle bir inanmışlık ve dayanışma. Kadıköy eski günlerdeki gibiydi, tuttuğunu koparan...' ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 yenen Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı.
FENER GERİDEN GELDİ
Chobani Stadı'nda oynana karşılaşmaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada rakip yarı sahada daha fazla görülen taraf oldu. İlk 15 dakikanın ardından oyun dengeli giderken, ilk yarının son bölümünde baskısını artıran Fenerbahçe, kaleci İrfan Can'ın büyük hatası sonrasında kazanılan serbest vuruşta 41. dakikada Watanabe'nin golüyle geriye düştü. Golün hemen ardından baskısını artıran sarı-lacivertliler, 44. dakikada Archie Brown'un golüyle beraberliği yakaladı. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 45+2. dakikada Jhon Duran'ın golüyle öne geçti ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
İKİNCİ YARI ŞOV VAR
İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Fred'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Golün ardından rakibi daha çok yarı sahasında karşılayan sarı-lacivertliler, 83. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle skoru 4-1 yaptı. 89. dakikada Watanabe ile konuk ekip skoru 4-2 yapsa da bu gole Fenerbahçe 90+5. dakikada Anderson Talisca ile cevap verdi ve sarı-lacivertliler sahadan 5-2 galip gelerek adını play-off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe, 20-27 Ağustos tarihlerinde play-off'ta Benfica ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan spor yazarları Fenerbahçe'nin zaferini yorumladı.
MUSTAFA ÇULCU I Kovacs fabrika ayarına dönmüş
F.Bahçe ilk maçın 2. yarısında başlattığı yüksek tempo, iştahlı, baskılı ve coşkulu futbolu ilk dakikadan itibaren oynayınca Feyenoord neye uğradığını şaşırdı. Önde baskı her pozisyonda yapılan pres bu isteğe arzuya can dayanamazdı ki öyle de oldu. İrfan Can'ın bir anlık konsantrasyon kaybı sonucu durmayan oyunda topu ceza alanının dışında elle tutması ve sonrasında o serbest vuruştan yediği gol bu seviye oyunda kabul edilemez dikkatsizlikti! Brown'un beraberlik golü sonrası ekran bir an Feyenoord'lu Lotomba'yı gösterdi, yüzündeki ifade; "Biz buradan çıkamayız, tur bileti alamayız" diyordu ve gelen goller bunu gösterdi. Yedikleri üçüncü golden sonra çok risk aldılar çok yüklendiler lakin Fenerbahçe göz kamaştıran akıl dolu futbolu ve farklı galibiyetle turu geçmeyi bildi. 41 yaşındaki İstvan Kovacs çok iyi kariyere sahip üst düzey bir hakem. Geçen sezon yönettiği Şampiyonlar Ligi finali ile ayakları yerden kesilmişti. Sonrasında Dünya Kulüpler Kupasında yönettiği PSG-Atletico Madrid maçında 2 VAR müdahalesi yedi ve hakemlik egosuyla A.Madrid'li Lenge'yi çift sarı karttan ihraç edince Collina kendisini bir maçla Amerika'dan eve gönderdi. Dün akşam gördük ki Kovacs fabrika ayarlarına dönmüş. En-Nesyri'nin golü çıplak gözle değil gibi gözükse de VAR'dan ofsayt çıktı. Teknolojiye ve tecrübeli VAR hakemi İtalyan Daniel Chiffi'ye güvenmek zorundayız. Fred'e yaptığı centilmenlik dışı eylemde Borges'e çıkan sarı yeterli, kırmızı olmaz.
BÜLENT TİMURLENK I En-Nesyri'nin yüreği, kafası ve ayağı
Futbol tarihinde bir Hollanda gerçeği var, yazsan tuğla gibi kitap olur, futbol kültürlerinin dokusu da bizden çok daha sıkı örülmüş ama bir gerçek var bugünlerin futbol ekonomisinde Hollanda Ligi'nin üçüncüsü bir takımının bizim Süper Lig'de şampiyonluğa oynamasını bırakın, ilk 4 yapabilmesi bile şüpheli. Bu seviyede 3 önemli adam-ı nı yitirmiş Feyenoord'a ilk maçta bir de avans vermişsen iş i ilk dakikadan sıkı tutacaksın. Üçlü defans ile dizilen Fenerbahçe'nin öndeki iki santrforuyla bağlantıyı uzun toplarla kurmaya çalıştığı ilk 15 dakikadan pozisyon çıkmazken, Mourinho'nun takımı esaslı bir önde prese de ilk kez 13. dakikada gitti. Rotterdam'da ikinci yarıda yaptıklarını 25'ten sonra yapmayı başladılar, oyunu aldılar ama İrfan Can'ın top oyundayken elle tutup serbest vuruş istediği pozisyon rakibe gol getiren pozisyon olunca yapılması gereken devrenin sonunda gol bulmaktı.. Fazlasını da yaptı Fenerbahçe, önce korner, sonra da En-Nesyri-Duran işbirliği... Van Persie'nin pres gördüğünde kumdan kaleler gibi defansı çıkarken topu kaptırdığında Fred nefis bir plaseyle cezayı kesti. Bu gol o dakika tur kapısı demekti ama Mourinho'nun alışkanlığı: Skoru tutabilmek için takımı derine çekmek. 70'ten sonra takımı düşerken oyuncu değiştirmeyen Mourinho'yu "haklı" çıkartan dün gecenin en iyisi En-Nesyri oldu Kadıköy'de… İştahlı oyun ve tribün desteği turu getirdi. Mourinho memleketinin takımı Benfica'yı geçebilecek kadar bilgiye sahip. Gerisi final gibi iki 90 dakika...
GÜRCAN BİLGİÇ | Kadıköy ruhu da geri döndü!
Değişim ile başlamak, taraftarın ve camianın üstündeki "umutsuzluk" bulutlarını dağıtmaları gerekiyordu. Düşüncesine maça gidenlere, "Bitmeden protesto yapmayın" çağrıları vardı. Yani; bitince yapabilirsiniz. Oyun, çaba veya futbolun cilveleri umurunda değil kimsenin... Ya yenip; turu geçecekler, ya da tribünlerin öfkesini yaşayacaklar. Bu baskının üstüne bir de "garip" gol eklendi. Fenerbahçe hücum ederken, sahipsiz topu eliyle düzeltti kaleci İrfan Can... Hakem düdük çalmamış, ayağıyla da çok rahat kontrol edebilirdi. Ama dedik ya,m aça değil arenaya çıkmışlardı. Kimsenin aklı başında değil. Devreyi 2-1 bitiren gollerle birlikte maç "güvenli alana" geldi. Tribün mırıldanmaları, "Bu takım yapar" fikrine kavuştu. Sinerji sahaya da yansıdı, iyi başladılar ikinci yarıya. Fred'in değme forvetleri kıskandıran plasesiyle, ikinci maç başladı. Artık tur Fenerbahçe'deydi, ama top Feyenoord'da... Mourinho'nun takımı çekildi kendi sahasına, verdi pozisyonları rakiplere. İlk goldeki büyük hatasını düzeltti, iki net pozisyonu engelledi. Tartışılan Szymanski, Archie Brown ile birlikte maçın kahramanları oldular. Gollere imzalarını koydu. En-Nesyri hükmetti forvete. Jhon Duran nasıl bir enerji ve hız olduğunu gösterdi. Talisca buz gibi oynadı, sahadaki panik havasını bitirdi. Her şeylerini verdiler sahada, istediklerini de beş golle aldılar. Böyle bir "son düdük", böyle bir ustalar geçiti, böyle bir inanmışlık ve dayanışma. Kadıköy eski günlerdeki gibiydi, tuttuğunu koparan...
EMRE BOL – İşte bu!
Maça ateş gibi başladı Fenerbahçe… İnanılmaz ön alan baskısıyla Feyenoordlu oyuncuların ilk karşılaşmada olduğu gibi pas yapmalarını engelledi. Uzun bir aradan sonra böyle istekli bir Fenerbahçe izlememiştim. Maçı beraber takip ettiğim Ekol Tv Spor müdürü Onur Yıldız'ın, "ilk yarı ne çabuk bitti" demesi karşılaşmanın ne kadar tempolu oynandığının göstergesi… Semedo'nun gelişi takımın kalitesine yüzde yüz katkı yapmış. Hakikaten farklı seviyede bir oyuncu.
Maçın ilk yarısında Fenerbahçe'nin her atağında onun etkisi oldu. En- Nesryri'de harika bir sezon başlangıcı yaptı. Duran'la beraber iyi ikili oldular. Mourinho'nun bundan sonra çift santrfor işini daha ciddi düşünmesi gerekiyor. Fenerbahçe öylesine insanüstü pres yaptı ki; ilk beraber oynayan Feyenoord savunması şaşkına döndü.
Böyle bir gecede olumsuz bir şey yazmak istemezdim ama kaleci İrfan Can'ın durduk yere topa cezası dışında elle dokunmasına çok kızdım. En sevmediğim şey hakemliğe soyunan futbolculardır. Bunu zaman zaman ofsayt pozisyonlarında da yapıyorlar. Bırak kararı hakem versin. Sana ne oluyor? Tabi İrfan Can'ın hakkını da verelim. İki tane karşı karşıya pozisyonda kritik kurtarışlar yaptı. Muhteşem bir oyunla Feyenoord'u kapı dışına attık. Şimdi sıra Benfica'da… Fenerbahçe'nin gerçek kalibresini o karşılaşmada daha net göreceğiz. Dün geceki mücadelenin aynısını sahaya yansıtabilirlerse Şampiyonlar Ligi müziğini 17 yıl sonra yeniden dinlemek işten bile değil.
