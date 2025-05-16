Fenerbahçe'de olağanüstü seçim! Ali Koç yönetimi kararını verdi
Süper Lig'de kötü gidişin ardından Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik tepkiler artarken, Yönetim Kurulu bugün yaptığı olağanüstü toplantıda seçimli genel kurul kararı aldı. Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunun eylül ayında yapılması planlanıyor.
Süper Lig'de kötü gidişin ardından Fenerbahçe'de Ali Koç'a yönelik tepkiler artarken, Yönetim Kurulu bugün yaptığı olağanüstü toplantıda seçimli genel kurul kararı aldığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunun eylül ayında yapılması planlanıyor.
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