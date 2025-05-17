Fenerbahçe’nin konuğu Eyüpspor!

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ikas Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

KADRODA ROTASYON

Ligde zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkmayı planlıyor.

Portekizli çalıştırıcının, geride kalan haftalarda fazla forma şansı bulamayan isimleri yarınki maçta ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.