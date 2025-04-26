26 Nisan 2025, Cumartesi
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kanarya galip! Fenerbahçe Gaziantep'i farklı mağlup etti

Kanarya galip! Fenerbahçe Gaziantep'i farklı mağlup etti

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 26.04.2025 09:55 Güncelleme: 26.04.2025 21:06
ABONE OL
Kanarya galip! Fenerbahçe Gaziantep’i farklı mağlup etti

Gaziantep ile Fenerbahçe Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede Fenerbahçe Gaziantep'i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. İşte mücadelede yaşananlar...

Gaziantep ile Fenerbahçe Süper Lig maçında karşı karşıya geldi.

Kanarya galip! Fenerbahçe Gaziantep’i farklı mağlup etti

KANARYA GALİP

Mücadelede Fenerbahçe Gaziantep'i 3-1 mağlup etti. Kanarya mücadelede 3 hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında ev sahibi ekip Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, sadece dört dakikada maçı çevirmeyi başardı.

68. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, bir dakika sonra Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti. 72. dakikada ise Fred'in kaydettiği golle fark ikiye çıktı ve mücadele 3-1 sona erdi.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 75'e yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Fotoğraf- AAFotoğraf- AA

İşte mücadelede yaşananlar...

Gol: Dk. 13 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 10 Boateng, Dk. 20 Husic, Dk. 39 Maxim (Gaziantep FK) Dk. 4 İsmail Yüksek, Dk. 15 Kostic (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Halil Dervişoğlu, orta alandan sol kanatta koşu yapan Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Lungoyi'nin penaltı noktasının solundan vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

13. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Boateng'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Fenerbahçe'nin atağında Fred, ceza sahasının dışında Ogün'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faul atışını kullanan Talisca'nın vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlığı kornere çeldi.

35. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kanarya galip! Fenerbahçe Gaziantep’i farklı mağlup etti Kanarya galip! Fenerbahçe Gaziantep’i farklı mağlup etti Kanarya galip! Fenerbahçe Gaziantep’i farklı mağlup etti

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör