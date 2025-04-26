Kanarya galip! Fenerbahçe Gaziantep'i farklı mağlup etti
Gaziantep ile Fenerbahçe Süper Lig maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede Fenerbahçe Gaziantep'i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. İşte mücadelede yaşananlar...
Gaziantep ile Fenerbahçe Süper Lig maçında karşı karşıya geldi.
KANARYA GALİP
Mücadelede Fenerbahçe Gaziantep'i 3-1 mağlup etti. Kanarya mücadelede 3 hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında ev sahibi ekip Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, sadece dört dakikada maçı çevirmeyi başardı.
68. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, bir dakika sonra Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti. 72. dakikada ise Fred'in kaydettiği golle fark ikiye çıktı ve mücadele 3-1 sona erdi.
Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 75'e yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.
İşte mücadelede yaşananlar...
Gol: Dk. 13 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Boateng, Dk. 20 Husic, Dk. 39 Maxim (Gaziantep FK) Dk. 4 İsmail Yüksek, Dk. 15 Kostic (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
5. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Halil Dervişoğlu, orta alandan sol kanatta koşu yapan Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Lungoyi'nin penaltı noktasının solundan vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
13. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Boateng'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.
23. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
30. dakikada Fenerbahçe'nin atağında Fred, ceza sahasının dışında Ogün'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faul atışını kullanan Talisca'nın vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlığı kornere çeldi.
35. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.
41. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kariyer basamaklarını tırmanmaktan asla vazgeçmeyen o 4 burç! Hırsları onları zirveye taşıyor
- 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Pilotlar Günü sözleri ve kutlama mesajları
- Fenerbahçe'de Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığını açıkladı!
- Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Hangi yatırım daha karlı? İslam Memiş değerlendirdi
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak? 26 Nisan Cumartesi maç programı
- 2 Mayıs BİM aktüel katalog yayınlandı: Çadır çeşitleri ve kamp malzemeleri dikkat çekiyor!
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor: Toz taşınımı ve kuvvetli yağış uyarısına dikkat!
- Osman Boyner hayatını kaybetti! Osman Boyner kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
- Altında rüzgar tersine mi dönüyor, alım fırsatı başladı mı? İslam Memiş açıkladı
- Optik illüzyon testi: Sadece %1’i 10 saniyede 3 farkı görebiliyor!
- 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar açık mı? 30 Nisan yarım gün mü?
- 81 il içinden sizin il neyi ile meşhur? Bakın Türkiye'nin şehirleri dünyada nasıl tanınıyor!