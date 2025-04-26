Kanarya galip! Fenerbahçe Gaziantep’i farklı mağlup etti

KANARYA GALİP

Mücadelede Fenerbahçe Gaziantep'i 3-1 mağlup etti. Kanarya mücadelede 3 hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında ev sahibi ekip Alexandru Maxim'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, sadece dört dakikada maçı çevirmeyi başardı.

68. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, bir dakika sonra Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti. 72. dakikada ise Fred'in kaydettiği golle fark ikiye çıktı ve mücadele 3-1 sona erdi.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 75'e yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.