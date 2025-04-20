Jose Mourinho: Yaptığımız hataların bedelini ödedik

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli çalıştırıcı, şanssız bir maç yaşadıklarını belirtti.

Şampiyonluk yarışını değerlendirmeyi doğru bulmadığını anlatan 62 yaşındaki teknik adam, "Bu yönde gitmek istemiyorum. Şampiyonluğu genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımızı değerlendirmek istemiyorum. Şu anki şansımız ağustos, eylül aylarında ne kadarsa belki şu anda da aynıdır. Bunu yaparsam bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum. Kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik çok fazla hata yapmamız sebebiyle. Aynı zamanda şanssızdık diyebiliriz. Kostic'in En-Nesyri'ye ortasında 4-2 olabilirdi maç. Tüm bunlardan bağımsız olarak şanssızdık. Hatalar yaptık ve hatalarımızın bedelini ödedik. Kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışını konuşmak istesem çok uzun bir hikaye olur, o yüzden şu anda bu konuyu konuşmamayı tercih ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor'un organize ve defansif olarak iyi performans sergileyen bir takım olduğunu dile getiren Mourinho, şunları kaydetti:

"Ben soyunma odasındaki krizlerle baş etmeye alışkınım çünkü orada lider benim. Duygusal ya da sonuçlarla ilgili problem olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye alışkınım. Benim alanım bu. Bugün çok fazla top kaybı yaptık. 3 gol de aynı şekilde oldu. Yaptığımız kötü pas ya da ceza sahası içinde markaj yapmamak sebebiyle geldi. Rakibin yapmış olduğu ortalara baskı yapmadık. 2-1 geriye düştük, sonra çok risk almam gerekti. Tek merkez stoperle oynadım. 2-2 ve 3-2'yi bulduk. Ondan sonra 2 değişiklik yapma hakkım vardı ,orada takıma denge katmaya çalıştım. 3. golde Bright'ın ceza sahası içinde markaj yapması gerekiyordu ama yapmadı. 2. golde Diego'nun merkez stoper olmasına rağmen markaj yapması gerekiyordu ve yapmadı. Goller top kaybı sonucunda geldi. Yapmamamız gereken hatalar yaptık bugün. Ofansif olarak iyiydik. 3 gol attık daha fazla da atabilirdik. İnişler ve çıkışlar olan bir performans sergiledik."

Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben her gün kendimi analiz ediyor, daha iyi olmaya çalışıyorum. Kazanmışız, kaybetmişiz bu durum yaklaşımımı değiştirmiyor ama bu kültürde iniş çıkış ve siyah beyaz var. 4-5 maç kazanınca en iyi, kaybedince en kötü oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim değil. Ben daha dengeli biriyim. Sonuçtan memnun değilim ve sorumluluk hissediyorum. Değişen ne oluyor derseniz daha mutlu ya da mutsuz oluyorum ama yaklaşımımla ilgili hiçbir şey değişmiyor."