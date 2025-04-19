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Mert Hakan Yandaş hastaneye kaldırıldı! Fenerbahçe duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 12:52
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Mert Hakan Yandaş hastaneye kaldırıldı! Fenerbahçe duyurdu

Süper Lig’de Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe’de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yıldız oyuncunun yarın (20 Nisan Pazar) günü oynayacağı Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Trendyol Süper Lig'de yarın (20 Nisan Pazar) Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Mert Hakan Yandaş'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Mert Hakan Yandaş (AA)Mert Hakan Yandaş (AA)

HASTANEYE KALDIRILDI

Fenerbahçe kulübü, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi esnasında enfeksiyon artışı tespit edilmesi sebebiyle tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Mert Hakan Yandaş (AA)Mert Hakan Yandaş (AA)

KADRODAN ÇIKARILDI

Tecrübeli futbolcunun Kayserispor maçının kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

27 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, bu maçlarda 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.

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