Mert Hakan Yandaş hastaneye kaldırıldı! Fenerbahçe duyurdu

Mert Hakan Yandaş (AA)

HASTANEYE KALDIRILDI

Fenerbahçe kulübü, takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın tedavisi esnasında enfeksiyon artışı tespit edilmesi sebebiyle tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."