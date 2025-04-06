Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı sonrası Okan Buruk sözleri: Hollywood!

Mourinho - Maximin

"MAXIMIN'İ ÇOK SEVİYORUM"

Allan Saint-Maximin'in kadroya geri dönmesi hakkında konuşan Mourinho, "Maximin'i çok seviyorum. Kendisi harika bir çocuk. Fiziksel anlamda üst seviyede olduğunda çok beğendiğim bir oyuncu. Kafası Napoli'ye gitmekte olduğu için, kondisyonu düştüğü zaman benim de işimi yapmam gerekiyor. Kendisi çok güzel bir köpeğe de sahip. Onun köpeğini de çok seviyorum. Ona ihtiyacımız var. Onun ve takımımız adına mutluyum. Oynadığı zaman futboldan nasıl keyif aldığını görüyorsunuz. Umarım kalan 2 ayda da keyif almaya devam eder" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN MİNİMUM 35 MİLYON TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR"

Taraftarların İrfan Can Kahveci için tezahürat yapmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mourinho, "Taraftarın İrfan'ın adına bağırmasından dolayı mutluyum. Fenerbahçe'nin minimum 35 milyon teknik direktörü var. Ama sadece 1 kişi bu kararları veriyor. Stadyumda oyuncuların adının bağırılıyor olması benim farklı bir karar vermemi sağlayacak değil. İrfan Can sezon içerisinde çok fazla problem yaşadı. Son antrenmanda adım adım takıma katıldı. 35 milyon taraftarımız bu tarz şeyleri bilmiyor ama 1 kişi biliyor" diyerek sözlerini noktaladı.