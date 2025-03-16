Fenerbahçe’nin kazanmaktan başka şansı yok! Kadıköy’de rakip Samsunspor

Fenerbahçe kendi evinde galibiyet peşinde olacak (AA)

20 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.

CİMBOM'UN 10 PUAN GERİSİNDE

Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.