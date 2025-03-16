Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka şansı yok! Kadıköy'de rakip Samsunspor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Maç saat 20.30'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın yönetecek. Son 20 resmi maçında yalnızca 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ligdeki son 11 maçında yenilmedi. Ancak sarı lacivertliler Galatasaray’ın 10 puan gerisinde bulunuyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
20 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET
Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi.
CİMBOM'UN 10 PUAN GERİSİNDE
Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
4 EKSİK
Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
SAMSUNSPOR'DA DA BİR SAKAT
Samsunspor'da sakatlığı devam eden Lubomir Satka maç kadrosunda yer almayacak.
Kırmızı-beyazlı takımda Celil Yüksel ve Arbnor Muja sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İki futbolcu kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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