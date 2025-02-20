Fenerbahçe Avrupa'da rakibi Anderlecht! İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi RSC Anderlecht'in konuğu oluyor. İstanbul'da oynanan maçı 3-0 kazanan sarı lacivertliler, tur için büyük bir avantaj yakaladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht engelini geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak. İşte Jose Mourinho'nun mücadelede sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, En-Nesyri, Talisca
Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Stroeykens, Degreef, Huerta, Dolberg
TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.
Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek.
Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
RAKİP, OLYMPİAKOS YA DA RANGERS OLACAK
Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 146. SINAV
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 145 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 203 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.
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