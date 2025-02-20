20 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Avrupa'da rakibi Anderlecht! İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i

Fenerbahçe Avrupa'da rakibi Anderlecht! İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.02.2025 10:00
ABONE OL
Fenerbahçe Avrupa’da rakibi Anderlecht! İşte Mourinho’nun muhtemel 11’i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi RSC Anderlecht'in konuğu oluyor. İstanbul'da oynanan maçı 3-0 kazanan sarı lacivertliler, tur için büyük bir avantaj yakaladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht engelini geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak. İşte Jose Mourinho'nun mücadelede sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. Başkent Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe - Anderlecht | İlk maçtan kare (AA)Fenerbahçe - Anderlecht | İlk maçtan kare (AA)

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can, En-Nesyri, Talisca

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Leoni, Stroeykens, Degreef, Huerta, Dolberg

Fenerbahçe - Anderlecht | İlk maçtan kare (AA)Fenerbahçe - Anderlecht | İlk maçtan kare (AA)

TUR İHTİMALLERİ

Fenerbahçe, tur adına ilk maçta elde ettiği büyük avantajla sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

Anderlecht'in 4 ve daha farklı galibiyet alması durumunda tur atlayabileceği eşleşmede, ev sahibi ekibin 3 farklı kazanması ise maçı uzatmalara götürecek.

Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalık iki devre oynanacak ve burada da eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe - Anderlecht | İlk maçtan kare (AA)Fenerbahçe - Anderlecht | İlk maçtan kare (AA)

RAKİP, OLYMPİAKOS YA DA RANGERS OLACAK

Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek.

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundaki olası rakiplerinden Olympiakos, geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı.

Fenerbahçe - Anderlecht | İlk maçtan kare (AA)Fenerbahçe - Anderlecht | İlk maçtan kare (AA)

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 146. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 145 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 37 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 203 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 182 gole engel olamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Avrupa’da rakibi Anderlecht! İşte Mourinho’nun muhtemel 11’i Fenerbahçe Avrupa’da rakibi Anderlecht! İşte Mourinho’nun muhtemel 11’i Fenerbahçe Avrupa’da rakibi Anderlecht! İşte Mourinho’nun muhtemel 11’i
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör