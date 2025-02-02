Jose Mourinho: Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla geçti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde maçlarda geriye düşmelerinin hatırlatılması üzerine Jose Mourinho, "Sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce gol yiyip sonra daha sonra maçı kazanıyoruz. Böylece daha fazla duygu yaşanıyor. Bunu bilerek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞANSSIZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinden önceki fikstürden bahseden Mourinho, "Bir sonraki turda ikinci ayağı onlar evlerinde oynayacaklar. Derbi öncesi ikinci Avrupa maçını evlerinde oynayacaklar. Bizim maçımız 23'te başlayacak onların maçı 19'da başlayacak. Şanssız olduğumuzu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

"RİSK ALDIK VE HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Risk aldıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini düşündüğünü aktaran Portekizli teknik adam, "Bugün 11'de 6 değişiklik yaptık. Bir önceki Avrupa maçı duygusal anlamda da yoğun bir maçtı. Bugün maçın başında yaptığımız hataların o yorgunlukla ilgili olduğunu düşünmüyorum. O dakikalarda oynamamız gerektiği gibi oynamadık. Stadyumun istediği gibi oynadık. Bu karakteri gösteremediğiniz zaman risk almış oluyorsunuz. Oyun bunu çağırıyordu ama biz farklı bir şey yaptık. Bazı oyuncularımız taraftarın istediği şeyi yaptı. 11'e 9'ken risk aldık. 2-0'dan sonra gösterdikleri oyun sebebiyle oyuncularımı tebrik ediyorum. Bana göre maçın en kötü bölümü son bölümdü. Herkes yüksek duygularla maçı takip ediyordu. Sakin kalan bir tek ben vardım. Üst üste direkler oldu, kaleci kurtarışlar yaptı. Çok fazla pozisyon ürettik. Her riski aldık ve galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Rize bugün iyi savaştı. Mümkün olduğunca zaman geçirmeye çalıştılar. Eğer o kramplar gerçekse fiziksel olarak iyi olmadıklarını düşünüyorum. Kırmızı kart, ikinci sarı kart, verilen penaltı çok netti. Onlara verilen ikinci kırmızı kart da çok netti. Ghezzal burada tekrarlayamayacağım bir kelime söyledi. Onların yaşamış olduğu hayal kırıklığının sebebi mağlubiyet. Bunun arkasında başka bir şey yok" dedi.

Jose Mourinho sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Endişelenecek vaktim yok. Kulübede tecrübeye sahip olduğunuz zaman neye benzediğini biliriz. Bir tünele girmiş gibi oluruz. Orada maçı okumamız gerekiyor. Endişelenmedim. Devre bitmeden gol atarsak başka bir şey, gol atamadan girersek başka bir şey vardı kafamda. Hayal kırıklığına uğrama sebebim 3-2'den sonra oynadığımız oyundu. 2 kişi olduğunuz zaman yarım saat topu kaybetmemeniz gerekir. 9 kişiye karşı top kayıpları yaptık ve pozisyon verdik. Hayatımda ilk defa Fred gibi birini ilk kez stoper oynattım. 11'e 9 rakibe şut imkanı veriyoruz. Sadece ben ve analizcimiz orada sakindi. Bizler taraftar değiliz. Duygularımızı kontrol etmemiz gerekiyor. 2-0 geriye düştüğümüz durumdaki gibi sakin olmamız gerekiyor. Şimdi bizim için cennet ama maç sırasında öyle bir şey yok"