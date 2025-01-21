Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını İtalyan hakem!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakada Sozza'nın yardımcılıklarını, Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine İtalya Futbol Federasyonundan Matteo Marchetti olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Paolo Mazzoleni, AVAR'da ise Daniele Doveri görev yapacak.