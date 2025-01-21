21 Ocak 2025, Salı
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Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını İtalyan hakem!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 12:40
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Fenerbahçe-Olimpik Lyon maçını İtalyan hakem!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe'nin 23 Ocak Perşembe günü Fransız ekibi Olimpik Lyon'u konuk edeceği maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre müsabakada Sozza'nın yardımcılıklarını, Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine İtalya Futbol Federasyonundan Matteo Marchetti olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Paolo Mazzoleni, AVAR'da ise Daniele Doveri görev yapacak.

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