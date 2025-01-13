Mourinho’dan Galatasaray’a gönderme: Bazı maçların kaderi önceden belirleniyor

TÜMOSAN Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı.

"DÜZGÜN BİR MAÇ OLDU"

Portekizli çalıştırıcı, ''Maç dediğin işte böyle olur! Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu'' dedi.

"BAZI MAÇLARIN KADERİ ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ OLUYOR"

''Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor. Takım mükemmellikten uzak ancak bütün maçlar bugün oynandığı gibi olsaydı daha farklı pozisyonda olurduk. Dediğim gibi bazı maçların hikayesi önceden yazılıyor burada. Biz savaşmaya devam edeceğiz''