Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın Hatayspor’u ağırlayacak

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.



Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.



ÜÇ EKSİK



Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.



OĞUZ AYDIN'IN DURUMU YARIN NETLEŞECEK



Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı yarın belli olacak.



Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.



24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.