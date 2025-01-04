04 Ocak 2025, Cumartesi
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.01.2025 09:35
ABONE OL
Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın Hatayspor’u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de 36 puanı bulunan ikinci sıradaki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde başlıyor.

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.

OĞUZ AYDIN'IN DURUMU YARIN NETLEŞECEK

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı yarın belli olacak.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı.

24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör