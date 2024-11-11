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Alexander Djiku milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 20:03
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Alexander Djiku milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoperin, sarı-lacivertli ekibin Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yendiği maçta yaşadığı hamstring sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün yerine dahil olan Djiku, 87. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Alexander Djiku, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ve Nijer ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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