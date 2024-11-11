A Milli Takım’da Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı.

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