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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 14:58
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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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