Fenerbahçe’de Jose Mourinho hedef tahtasında! Tazminatı belli oldu

Yeni sezonda takımın başına dünyanın en iyi hocaları arasında gösterilen 'The Special One' (Özel biri) lakaplı Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminin geçilmesini hedeflemişti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sezona Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek başlayan, ardından Süper Lig'de de 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 7 puan bırakan sarı lacivertlilerde işler istendiği gibi gitmiyor.

GALATASARAY FARKI AÇTI

Süper Lig'deki 8 maçta 720 dakikanın sadece 378'ini (%52.5) skor olarak üstün geçiren Fenerbahçe, geçen sezon aynı periyotta 512 dakika (%71.1) rakiplerine kendini kabul ettirmişti. İsmail Kartal ile 8 haftayı kayıpsız geçerek 3 puan ortalaması tutturan sarı-lacivertliler, bu dönem 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2.1'de kaldı.

Samsunspor - Fenerbahçe maçından görüntü (AA)

2023- 24'te 20 gol atıp kalesinde 3 gol gören Kanarya liderken, Mourinho'nun yönetiminde daha az gol atıp (18), daha fazla yerken (7) averajı da (11) düşüş gösterdi ve puan tablosunda G.Saray'ın 8, Beşiktaş'ın 3 ve Samsun'un 2 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (AA)

TAZMİNATI MERAK EDİLİYOR

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de ortaya konulan futbol ve alınan sonuçlar sarı lacivertli taraftarları çileden çıkarırken, Mourinho hedef tahtasına kondu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (AA)

YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO

Mourinho'nun ayrılığı halinde ne kadar tazminat alacağı hesaplanmaya başlandı. Görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Portekizli çalıştırıcı, 85.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 814 milyon TL) bir servete ulaştı. Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor.