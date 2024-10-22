Fenerbahçe'de Jose Mourinho hedef tahtasında! Tazminatı belli oldu
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ligin 9.haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 4. sırada yer alırken, Portekizli teknik adam Jose Mourinho hedef tahtasına kondu. Fenerbahçe taraftarları dünyaca ünlü çalıştırıcıya tepki gösterirken, deneyimli hocanın tazminatı da ortaya çıktı.
Yeni sezonda takımın başına dünyanın en iyi hocaları arasında gösterilen 'The Special One' (Özel biri) lakaplı Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminin geçilmesini hedeflemişti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sezona Şampiyonlar Ligi'ne veda ederek başlayan, ardından Süper Lig'de de 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 7 puan bırakan sarı lacivertlilerde işler istendiği gibi gitmiyor.
GALATASARAY FARKI AÇTI
Süper Lig'deki 8 maçta 720 dakikanın sadece 378'ini (%52.5) skor olarak üstün geçiren Fenerbahçe, geçen sezon aynı periyotta 512 dakika (%71.1) rakiplerine kendini kabul ettirmişti. İsmail Kartal ile 8 haftayı kayıpsız geçerek 3 puan ortalaması tutturan sarı-lacivertliler, bu dönem 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2.1'de kaldı.
2023- 24'te 20 gol atıp kalesinde 3 gol gören Kanarya liderken, Mourinho'nun yönetiminde daha az gol atıp (18), daha fazla yerken (7) averajı da (11) düşüş gösterdi ve puan tablosunda G.Saray'ın 8, Beşiktaş'ın 3 ve Samsun'un 2 puan gerisine düştü.
TAZMİNATI MERAK EDİLİYOR
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de ortaya konulan futbol ve alınan sonuçlar sarı lacivertli taraftarları çileden çıkarırken, Mourinho hedef tahtasına kondu.
YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO
Mourinho'nun ayrılığı halinde ne kadar tazminat alacağı hesaplanmaya başlandı. Görev yaptığı takımlardan tazminat alarak ayrılan Portekizli çalıştırıcı, 85.5 milyon Sterlinlik (yaklaşık 3 milyar 814 milyon TL) bir servete ulaştı. Fenerbahçe'den ayrılması halinde kazanacağı rakamın 30 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 115 milyon TL) olması bekleniyor.