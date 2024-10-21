Fenerbahçe Manchester United maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, 24 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Manchester United maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenileme, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.
Fenerbahçe, yarınki antrenmanla Manchester United maçının hazırlıklarına devam edecek.