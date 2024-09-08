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Galatasaray'ın istediği Kostic için Fenerbahçe devrede! Jose Mourinho o ismi istiyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 14:18 Güncelleme: 08.09.2024 15:57
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Galatasaray’ın istediği Kostic için Fenerbahçe devrede! Jose Mourinho o ismi istiyor

İtalyan basını adı bir süredir Galatasaray'la anılan Filip Kostic için Jose Mourinho'nun devreye girdiğini iddia etti. Portekizli çalıştırıcının, Kostic'i Fenerbahçe'ye istediği belirtildi. Oyuncu tarafıyla temasını sıklaştıran Fenerbahçe, transferi bitirdi. Ünlü yıldızın bu akşam İstanbul'a geleceği iddia edildi.

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