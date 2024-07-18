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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Okan Buruk'un istediği yıldız Kadıköy yolunda! Jose Mourinho onay verdi...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 11:04 Güncelleme: 18.07.2024 11:23
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Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha! Okan Buruk’un istediği yıldız Kadıköy yolunda! Jose Mourinho onay verdi...

Süper Lig'de bu sezon kesin olarak şampiyon olmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha için bomba bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın bir dönem çok istediği yıldız isme teklif yapan sarı lacivertliler transferi bitirme noktasına getirdi. İtalyan basınına göre transfer kısa sürede açıklanacak. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken sarı lacivertliler bu sezon ne yapıp edip şampiyon olmanın peşinde.

BU SEZON BAŞARI GELMEDİ

Geride kalan sezonda tarihinin en pahalı kadrosunu oluşturan sarı lacivertliler, şampiyonluk parolasıyla başladığı 4 kulvarda da başarısız oldu. Süper Lig ve Süper Kupa'yı ezeli rakibine kaptıran Kanarya, Türkiye Kupası'na da erken veda etti.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TAM GAZ

Yeni sezonda Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da başarılı olmak için kollarını sıvadı.

MOURINHO RÜZGARI

Sarı lacivertliler, bu doğrultuda dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi ve adından söz ettirdi. Mourinho'nun gelmesinin ardından gözler transferlere çevrilirken, Kanarya geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine aktif bir bir dönem geçiriyor.

Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Kanarya'da gündem orta saha ve golcü transferi. Forvet bölgesi için En Nesyri'den gelecek haberi bekleyen Fenerbahçe, diğer yandan alternatif isimler için de çalışmalarına devam ediyor.

ORTA SAHAYA DEV İSİM

Orta sahada Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim arayışına giren sarı lacivertliler, bu bölgedeki şişkinliği de azaltacak.

Miha Zajc, Crespo ve Rade Krunic ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya; Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Fred'den oluşacak orta saha rotasyonuna yıldız bir isim eklemek için kolları sıvadı.

GALATASARAY'A BİR ÇALIM DAHA!

Oğuz Aydın'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, ezeli rakibine bir çalım atmak için daha harekete geçti. İtalyan basınının haberine göre Kanarya, geride kalan sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın eski başkan vekili Erden Timur, Amrabat transferi için uzun süre görüşmelerde bulunmuş ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.

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