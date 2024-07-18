Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha! Okan Buruk’un istediği yıldız Kadıköy yolunda! Jose Mourinho onay verdi...

MOURINHO RÜZGARI

Sarı lacivertliler, bu doğrultuda dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi ve adından söz ettirdi. Mourinho'nun gelmesinin ardından gözler transferlere çevrilirken, Kanarya geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine aktif bir bir dönem geçiriyor.

Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Kanarya'da gündem orta saha ve golcü transferi. Forvet bölgesi için En Nesyri'den gelecek haberi bekleyen Fenerbahçe, diğer yandan alternatif isimler için de çalışmalarına devam ediyor.