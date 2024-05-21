İsmail Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi! En uzun seride imzası var
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon takımıyla deplasmanda çıktığı 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu müsabakaların 16'sını kazanan, 3'ünde de berabere kalan sarı-lacivertli ekip, 2023-2024 sezonunu dış sahada kaybetmeden tamamlamış olacak.
Trendyol Süper Lig'in son haftasına 96 puanla ikinci sırada giren Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda rakiplerine şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, son olarak derbide konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. İsmail Kartal'ın öğrencileri 2023-2024 sezonunda dış sahada Süper Lig tarihinin en fazla galibiyet ve en fazla puan topladığı dönemi yaşadı.
Deplasmanda 19 maça çıkan Fenerbahçe, 16 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 51 puan topladı. Sezonun ilk 2 deplasmanında kaleyi İrfan Can Eğribayat korurken, 17 maçta ise Dominik Livakovic forma giydi. Fenerbahçeli kaleciler 12 maçta kalesini gole kapattı.
Kanarya, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlarla deplasmanda oynadığı mücadelelerde hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray'ı 1-0 yenen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 3-1, Trabzonspor'u 3-2 ve Başakşehir'i de 1-0 mağlup etmeyi başardı.
EN UZUN DEPLASMAN SERİSİNDE İMZASI VAR
Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinde 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, son 26 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu sezon dış sahada da başarılı performans sergileyen Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrası üst üste 10 galibiyete ulaşarak lig rekoru kırmıştı.
2021-2022 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Kartal, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla sezonu 2. tamamlarken, son 14 lig karşılaşmasında yenilgi görmedi. Deneyimli teknik adam, o sezon 9 dış saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, 2014-2015 sezonunun son 5 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Böylelikle İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminde son 33 dış saha maçında kaybetmedi ve lig tarihinde sarı-lacivertlilerin en uzun deplasman serisine (25 galibiyet, 8 beraberlik) imza attı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Resimdeki gizli kediyi 7 saniyede bulanın zihni yapay zeka gibi çalışıyor!
- 9. Yargı Paketi İçeriği ve Maddeleri 2024 | 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e geldi mi? Af veya ceza indirimi...
- ❌ Çamaşırlarınızı 40 derecede yıkamayın: Öğrenince bin pişman olacaksınız
- A-B-C-D-E sınıf sürücülere yeni dönem! Ehliyet için artık zorunlu
- Dünyanın En Güçlü Orduları Listesi 2024: TSK Zirveye Ulaşıyor! Fransa, İran, İsrail, Almanya...
- 1995 1998 2003 2008 SGK girişine tam 12'den emeklilik hesabı! Yaş, prim, gün tablosu...
- İran haritada nerede, güncel nüfus oranı kaç? İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? Başkenti, para birimi...
- Emekliye %25+15 puanlık zam tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL bileti kesildi! En düşük 10.000 TL alana...
- Reisi öldü mü? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İşte hayatına dair detaylar...
- 20 bin öğretmen ataması kontenjan TAM liste 2024 | MEB Hangi branşlarda kaç kişi alınacak? Fen bilimleri, Okul öncesi, Özel eğitim...
- Öğretmen ataması başvuru ekranı 20 Mayıs 2024 | 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI başvuru şartları neler? Din kültürü, İngilizce, Türkçe, Sınıf öğretmenliği...
- TOD TEK MAÇ SATIN ALMA 2024! Galatasaray Fenerbahçe derbi Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV üyeliği nasıl yapılır?