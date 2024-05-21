İsmail Kartal’ın deplasmanda bileği bükülmedi! En uzun seride imzası var

EN UZUN DEPLASMAN SERİSİNDE İMZASI VAR

Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinde 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, son 26 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Bu sezon dış sahada da başarılı performans sergileyen Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrası üst üste 10 galibiyete ulaşarak lig rekoru kırmıştı.

2021-2022 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Kartal, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla sezonu 2. tamamlarken, son 14 lig karşılaşmasında yenilgi görmedi. Deneyimli teknik adam, o sezon 9 dış saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, 2014-2015 sezonunun son 5 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Böylelikle İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminde son 33 dış saha maçında kaybetmedi ve lig tarihinde sarı-lacivertlilerin en uzun deplasman serisine (25 galibiyet, 8 beraberlik) imza attı.

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