Kanarya kupada sahne alıyor! İlk düdük çaldı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını A Spor ve Ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. RANDEVU
Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor. İki ekip Türkiye Kupası'nda ise 2. kez kozlarını paylaşacak. 2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla Gaziantep BŞB ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İ
GAZİANTEP FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Serdar, Jayden, İsmail, Zajc, Mert H., İrfan Can, King, Batshuayi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS Şubat ayı engelli memur atamaları nasıl yapılacak?
- Alper Gezeravcı bugün mü, ne zaman, saat kaçta dönecek? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu!
- MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI | MSÜ 2024 sınav tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti kaç TL?
- YDS BAŞVURU EKRANI ve TARİHLERİ | 2024-YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM son dakika "ais.osym.gov.tr"
- SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B, 4C'liye kök hesabı! 7.500, 10.000, 11.500 TL alanlara en düşük...
- Gelinim Mutfakta 7 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Uyurken zayıflatıyor! En etkili göbek eriten yoğurt kürü...
- 30 günde 10 kilo verdi! Instagram hesabından paylaştı! Can Yaman son hali şoke etti! "Çok zor bir dönemdi"