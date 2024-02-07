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Kanarya kupada sahne alıyor! İlk düdük çaldı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Kanarya kupada sahne alıyor! İlk düdük çaldı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını A Spor ve Ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. RANDEVU

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor. İki ekip Türkiye Kupası'nda ise 2. kez kozlarını paylaşacak. 2003-2004 sezonunda o zamanki adıyla Gaziantep BŞB ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İ

GAZİANTEP FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Sorescu, M'Bakata, Maxim, Draguş

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Bonucci, Serdar, Jayden, İsmail, Zajc, Mert H., İrfan Can, King, Batshuayi

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