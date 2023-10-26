Fenerbahçe Ludogorets’i mağlup ederek seriyi sürdürdü!

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Zajc kullandı. Bu futbolcunun ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Crespo kafayı vurdu ancak kaleci Sluga topu kontrol etti.

52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Oosterwolde, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Zajc'ta kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

65. dakikada Ludogorets farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan korner atışında Becao'den seken topa Naressi röveşata bir vuruş denemesi yaptı. Yeniden Becao'ya çarpan meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 2-1.

82. dakikada Ludogorets tehlikeli geldi. Piotrowski'nin ara pasında sağdan ceza sahasına giren Tekpetey'in çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. İrfan Can'dan seken top Duah'ın önünde kalırken, bu futbolcu meşin yuvarlağı ıska geçti.

90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye yükseltti. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Szymanski, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayına pasını aktardı. Bu noktada müsait pozisyondaki Zajc, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-1.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.