Fenerbahçe Ludogorets'i mağlup ederek seriyi sürdürdü!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'i konuk etti. Sarı lacivertliler, Bulgar ekibini 3-1 mağlup ederek grupta 3. maçını da kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1'lik üstünlükle tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Ludogorets etkili geldi. Nedyalkov'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Seco, sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.
26. dakikada Batshuayi'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Fred'in çaprazdan şutunda kaleci Sluga'dan dönen top sol çaprazda Tadic'te kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.
42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Fred'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta defansa da çarpan top Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşu Zajc kullandı. Bu futbolcunun ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Crespo kafayı vurdu ancak kaleci Sluga topu kontrol etti.
52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Oosterwolde, kale sahası içine ortaladı. Savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Zajc'ta kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
65. dakikada Ludogorets farkı 1'e indirdi. Soldan kullanılan korner atışında Becao'den seken topa Naressi röveşata bir vuruş denemesi yaptı. Yeniden Becao'ya çarpan meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kontrpiyede bırakarak ağlara gitti: 2-1.
82. dakikada Ludogorets tehlikeli geldi. Piotrowski'nin ara pasında sağdan ceza sahasına giren Tekpetey'in çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. İrfan Can'dan seken top Duah'ın önünde kalırken, bu futbolcu meşin yuvarlağı ıska geçti.
90+3. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye yükseltti. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Szymanski, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayına pasını aktardı. Bu noktada müsait pozisyondaki Zajc, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 3-1.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
FENERBAHÇE - LUDOGORETS MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Crespo, Zajc, Kent, Tadic, Batshuayi.
Ludogorets: Sluga, Witry, Nedyalkov, Sonko-Sundberg, Son, Pedrinho, Chouiar, Piotrowski, Tekpetey, Caio, Rwan
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