Fatih Karagümrük’te 4 futbolcuyla yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."