Eyüpspor evinde konuk ettiği Alanyaspor'u yendi
Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Eyüpspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Eyüpspor, Svit Seslar ve Prince Ampem ile bulduğu gollerle 2-1 sahadan galip ayrıldı. Öte yandan Alanyaspor'un attığı tek golü Florent Hadergjonaj'den geldi.
Eyüpspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlendi.
İLK YARIDA YAŞANANLAR:
1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Yalçın Kayan'ın soldan ortasında Seşlar, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
13. dakikada Maestro'nun pasında topla buluşan Hwang'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti.
22. dakikada Calegari'nin kafayla pasında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı orta sahadan ceza alanına kadar getirdi. Senegalli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topu kontrol etti.
İKİNCİ YARIDA YAŞANANLAR:
67. dakikada Alanyaspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sporar'ın şutunda meşin yuvarlak, Claro'ya çarptı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ise pozisyon sonunda Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, serbest vuruş kararının öncesinde meşin yuvarlağın Claro'nun eline çarptığını belirterek Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
68. dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Ampem'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Calegari'ye aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ampem, bekletmeden yaptığı vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
84. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Draguş'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direk dibinden auta gitti.Aynı dakikada Lima'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sporar'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak, direğe çarpıp auta çıktı.
90+ hakem Arda kardeşler maçın son düdüğünü çaldı. Bu sonuçla birlikte İkas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
İŞTE İLK 11'LER
EYÜPSPOR: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Kerem Demirbay, Seslar, Yalçın Kayan, Draguş, Serdar Gürler, Thiam
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Maestro, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang, Sporar
Bu mücadelenin ardından puan cetveli şu şekilde güncellendi:
