ZTK gruplarında Eyüpspor - Boluspor maçı

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları başladı. C Grubu'nda mücadele eden Eyüpspor ile Boluspor grup aşamalarındaki ilk maçlarında mücadele ediyor.

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI İLK 11'LER

Eyüpspor: Birkan, Tayfur, Claro, Vezo, Umut, Melih, Dorukhan, Emre Akbaba, Ampem, Emre Mor, Ahmed Kutucu



Boluspor: Kubilay, Hakan, Işık Kaan, Oulare, İshak, Estrela, İlhami, Vüsal, Anıl, Eren, Camara



EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor - Boluspor maçı 8 Ocak Çarşamba günü saat 15:30'da başladı. Mücadele A Spor naklen yayınlıyor.