02 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Eyüpspor Haberleri Eyüpspor Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı

Eyüpspor Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 17:06
ABONE OL
Eyüpspor Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı

Eyüpspor, kariyeri boyunca Göztepe de forma giyen Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'in ilk devresini 5'inci sırada tamamlayan Eyüpspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip kariyeri boyunca Göztepe de forma giyen Yalçın Kayan ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattıEyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

YALÇIN KAYAN: ARDA TURAN İLE ÇALIŞACAK OLMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

Arda Turan ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Yalçın Kayan ise "Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eyüpspor Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Eyüpspor Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Eyüpspor Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör