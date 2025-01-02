Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı

Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Yalçın Kayan, Göztepe'den çok yakından tanıdığımız, takip ettiğimiz bir futbolcu kardeşimiz. Göztepe'de bir ayrılık durumu söz konusu olunca, biz de yaklaşık 1 ay önce devreye girdik. Kulübümüz adına önemli bir transferi bitirdiğimizi düşünüyoruz. Kulüp politikamız gereği yerli oyunculara öncelik veriyoruz. Milli takımı hedefleyen bir futbolcu kardeşimiz. Enerjisi yüksek bir transfer oldu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. İki tarafa da hayırlı olsun" dedi.

YALÇIN KAYAN: ARDA TURAN İLE ÇALIŞACAK OLMAK BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

Arda Turan ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Yalçın Kayan ise "Eyüpspor'a geldiğim için çok mutluyum. Arda Turan gibi bir hocayla çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. En kısa sürede sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.