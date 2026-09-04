Süper Lig'de transferde son saatler! Bu gece perde kapanıyor! İşte biten tüm transferler...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği takvime göre Süper Lig’de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi, bu gece yarısı itibarıyla resmen sona eriyor. Gece saat 23.59’a kadar sürecek kritik süreçte kulüpler, son dakika transferlerini TFF’ye bildirmek için yoğun mesai harcıyor.

Şampiyonluk yarışının iddialı takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da da transfer hareketliliği zirveye ulaştı. Yaz boyunca kadrolarına kattıkları yıldızlarla ve yollarını ayırdıkları oyuncularla gündemden düşmeyen 4 büyükler, bu gece yarısına kadar son imzaları attırarak transfer dönemini tamamlamaya hazırlanıyor.