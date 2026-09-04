Süper Lig'de transferde son saatler! Bu gece perde kapanıyor! İşte biten tüm transferler...
Türk futbolunda gözler bu gece yarısına çevrildi. Süper Lig'de haftalardır devam eden transfer hareketliliğinde artık son viraja girildi. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak için son hamlelerini tamamlamak üzere adeta zamanla yarışıyor. İşte Süper Lig’de biten transferler...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi, bu gece yarısı itibarıyla resmen sona eriyor. Gece saat 23.59'a kadar sürecek kritik süreçte kulüpler, son dakika transferlerini TFF'ye bildirmek için yoğun mesai harcıyor.
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SİYAH-BEYAZLILAR RESMEN DUYURDU: KOLOMBİYALI FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI
Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun geçici transferi konusunda resmi adımı attı.
Kulübün geleceğine yönelik transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
ALİ HABEŞOĞLU RESMEN TRABZONSPOR'DA
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, saat 18.00 sıralarında Trabzon’a geldi. Genç futbolcuyu Trabzon Havalimanı’nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Habeşoğlu, Trabzonspor’a transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
‘ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM’
Ali Habeşoğlu, “Çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum. Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum” dedi. Genç santrfor, Trabzonspor’da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.
Bordo-mavili taraftarlarla buluşmasının ardından Ali Habeşoğlu, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.
SİYAH-BEYAZLILARDA TRANSFER TRAFİĞİ! İŞTE GELENLER VE GİDENLER
Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam etti.
GELENLER
Siyah-beyazlı yönetim, kadroyu güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak adına önemli isimlerle anlaşma sağladı. Bu kapsamda Beşiktaş, şu oyuncuları kadrosuna kattı:
- Leandro Trossard
- Kassoum Ouattara
- Alexander Nübel
- Ernest Poku
- Dusan Vlahovic
- Doğan Alemdar
- İlhan Fakılı
- Fabio Miretti
- Salih Özcan
- Ümit Akdağ
GİDENLER
Öte yandan siyah-beyazlılarda kadro planlaması kapsamında bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Beşiktaş, yeni sezon yapılanması doğrultusunda şu isimlerle vedalaştı:
Ernest Muci, Gökhan Sazdağı, Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Emrecan Terzi, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Tayyip Talha Sanuç, Devrim Şahin, Necip Uysal, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Jota Silva, Cengiz Ünder, Devis Vasquez, Jean Onana, Felix Uduokhai