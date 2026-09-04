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Süper Lig'de transferde son saatler! Bu gece perde kapanıyor! İşte biten tüm transferler...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'de transferde son saatler! Bu gece perde kapanıyor! İşte biten tüm transferler...

Türk futbolunda gözler bu gece yarısına çevrildi. Süper Lig'de haftalardır devam eden transfer hareketliliğinde artık son viraja girildi. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak için son hamlelerini tamamlamak üzere adeta zamanla yarışıyor. İşte Süper Lig’de biten transferler...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği takvime göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi, bu gece yarısı itibarıyla resmen sona eriyor. Gece saat 23.59'a kadar sürecek kritik süreçte kulüpler, son dakika transferlerini TFF'ye bildirmek için yoğun mesai harcıyor.

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18:38

SİYAH-BEYAZLILAR RESMEN DUYURDU: KOLOMBİYALI FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun geçici transferi konusunda resmi adımı attı.

 

Süper Lig'de transferde son saatler! Bu gece perde kapanıyor! İşte biten tüm transferler... - 1

Kulübün geleceğine yönelik transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

18:29

ALİ HABEŞOĞLU RESMEN TRABZONSPOR'DA

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, saat 18.00 sıralarında Trabzon’a geldi. Genç futbolcuyu Trabzon Havalimanı’nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Habeşoğlu, Trabzonspor’a transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

‘ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM’

Ali Habeşoğlu, “Çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum. Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum” dedi. Genç santrfor, Trabzonspor’da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Bordo-mavili taraftarlarla buluşmasının ardından Ali Habeşoğlu, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

18:23

SİYAH-BEYAZLILARDA TRANSFER TRAFİĞİ! İŞTE GELENLER VE GİDENLER

Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam etti.

GELENLER

Siyah-beyazlı yönetim, kadroyu güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak adına önemli isimlerle anlaşma sağladı. Bu kapsamda Beşiktaş, şu oyuncuları kadrosuna kattı:

- Leandro Trossard

- Kassoum Ouattara

- Alexander Nübel

- Ernest Poku

- Dusan Vlahovic

- Doğan Alemdar

- İlhan Fakılı

- Fabio Miretti

- Salih Özcan

- Ümit Akdağ

GİDENLER

Öte yandan siyah-beyazlılarda kadro planlaması kapsamında bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Beşiktaş, yeni sezon yapılanması doğrultusunda şu isimlerle vedalaştı:

Ernest Muci, Gökhan Sazdağı, Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Emrecan Terzi, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Tayyip Talha Sanuç, Devrim Şahin, Necip Uysal, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Jota Silva, Cengiz Ünder, Devis Vasquez, Jean Onana, Felix Uduokhai

18:22

TRABZONSPOR'DA TRANSFER BİLANÇOSU! İŞTE GELENLER VE GİDENLER

Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürdü. Bordo-mavili yönetim, kadroyu güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak adına önemli isimlerle anlaşma sağladı. Bu kapsamda Trabzonspor, şu oyuncuları kadrosuna kattı:

Thierry Karadeniz

Metehan Mimaroğlu

Samet Akaydin

Ruslan Malinovskyi

Fabinho

Muhammed Salah

Melih Kabasakal

Cenk Özkacar

Rene Mitongo

Sidny Lopes Cabral

Noah Saviolo

Aral Şimşir

Franculino

Öte yandan bordo-mavililerde yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Trabzonspor, transfer döneminde şu isimlerle vedalaştı:

Christ Inao Oulai, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Salih Malkoçoğlu, Mathias Lovik, Arif Boşluk, Serdar Saatçı, Edin Visca, Ali Şahin Yılmaz, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Taha Emre İnce, Kazeem Olaigbe, Muhammed Cham, Poyraz Yıldırım, Arda Öztürk, Anthony Nwakaeme

18:22

FENERBAHÇE'DE YILDIZ HAREKATI! İŞTE GELENLER VE GİDENLER

Aziz Yıldırım başkanlığında sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de yıldız isimlerle bir bir anlaşma sağlandı. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, şu isimleri kadrosuna kattı:

- Nathan Ake

- Vedat Muriç

- Romelu Lukaku

- Mason Greenwood

- Kojo Peprah Oppong

Öte yandan Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bazı oyuncularla da yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon planlaması doğrultusunda şu isimlerle vedalaştı:

Fred, İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Engin Can Biterge, Yiğit Fidan, Mustafa Akyıldız, Edson Alvarez, Sidiki Cherif, Anthony Musaba, Omar Fayed, Dominik Livakovic, Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca

 

18:19

GALATASARAY'DA KADROYA KİMLER KATILDI, KİMLER AYRILDI?

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer sezonunda özellikle şampiyon kadroyu korumaya yönelik bir politika izledi. Sarı-kırmızılılar, kadrosunu şu isimlerle güçlendirdi:

- Lesley Ugochukwu

- Aleksey Batrakov

- Rafael Leao

- Deniz Gül

- El Chadaille Bitshiabu

Öte yandan başta Mauro Icardi olmak üzere bazı isimlerle yollarını ayıran Galatasaray, şu oyuncularla vedalaştı:

Nicolo Zaniolo, Ali Turap Bülbül, Gökdeniz Gürpüz, Batuhan Şen, Umut Erdem, Ali Efe Çördek, Ahmed Kutucu, Halil Dervişoğlu, Berat Yılmaz, Yalın Dilek, Ali Yeşilyurt, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Elias Jelert, Metehan Baltacı

18:18

TFF RESMEN DUYURMUŞTU: SAATLER KALA NEFESLER TUTULDU

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği takvime göre Süper Lig’de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi, bu gece yarısı itibarıyla resmen sona eriyor. Gece saat 23.59’a kadar sürecek kritik süreçte kulüpler, son dakika transferlerini TFF’ye bildirmek için yoğun mesai harcıyor.

Şampiyonluk yarışının iddialı takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da da transfer hareketliliği zirveye ulaştı. Yaz boyunca kadrolarına kattıkları yıldızlarla ve yollarını ayırdıkları oyuncularla gündemden düşmeyen 4 büyükler, bu gece yarısına kadar son imzaları attırarak transfer dönemini tamamlamaya hazırlanıyor.

 

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