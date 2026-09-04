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Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi! İşte tamamlanan tüm anlaşmalar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi! İşte tamamlanan tüm anlaşmalar

Süper Lig'de haftalardır devam eden transfer hareketliliği sona erdi. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak için son hamlelerini tamamlarken adeta zamanla yarıştı. Transfer sezonu sona erdi. İşte Süper Lig'de tamamlanan transferler...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) belirlediği takvime göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.

BU CANLI ANLATIM SONA ERMİŞTİR.

CANLI ANLATIM

23:49

TRABZONSPOR'DAN GENÇ OYUNCUSU İÇİN KİRALAMA KARARI

Trabzonspor Kulübü, Rene Mitongo Muteba'yı 2026-27 futbol sezonu için Estrela Kulübü'ne kiraladığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rene Mitongo Muteba, maç oynayarak gelişimini devam ettirebilmesi amacıyla 2026-2027 futbol sezonu için Estrela Kulübü'ne kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

23:29

KASIMPAŞA'DAN ADA ÇIKARMASI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Jesurun Rak-Sakyi ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

 

Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi! İşte tamamlanan tüm anlaşmalar - 1

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın oyuncusu Jesurun Rak-Sakyi, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Jesurun Rak-Sakyi’ye ailemize hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

23:25

SAMSUNSPOR'DA TONI BOREVKOVIC AYRILIĞI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic'i Vitória SC'ye kiraladığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı takımın yazılı açıklamasında, defans oyuncusu Toni Borevkovic'in 2026-27 sezonu sonuna kadar Liga Portugal ekiplerinden Vitória SC'ye satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.

Açıklamada, Hırvat defans oyuncusuna yeni takımında başarı dilendi.

22:55

GAZİANTEP FK, ATABERK DADAKDENİZ'İ KADROSUNA KATTI

 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Ataberk Dadakdeniz'i sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Ataberk Dadakdeniz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni file bekçimiz Ataberk, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attı. Ataberk Dadakdeniz'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında başarılar diliyoruz."

22:54

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor'un yeni transferi 22 yaşındaki futbolcu Franculino Dju, özel uçakla Trabzon'a gelecek.

Karadeniz ekibinin yeni transferi Franculino Dju'yu taşıyan özel uçağın saat 16.15'te Trabzon Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Dju, havalimanında karşılanmasının ardından sağlık kontrolünden geçecek.

 

22:53

CAN BOZDOĞAN'IN YENİ ADRESİ ÇAYKUR RİZESPOR

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Bozdoğan ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada "Geçen sezon Hollanda'nın Utrecht takımıyla Eredivisie'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan Can Bozdoğan, kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başarılı oyuncu, Almanya Genç Milli Takımlarında da 18 kez forma şansı bulmuştu. Çaykur Rizespor ailesine katılan Can Bozdoğan'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

22:52

GÖZTEPE, TINO ANJORIN’I KADROSUNA KATTI

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 24 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncu Faustino Adebola Rasheed Anjorin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz İngiliz orta saha oyuncusu Faustino Adebola Rasheed Anjorin'in, 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık transferi konusunda oyuncu ve kulübü Torino FC ile anlaşmaya varmıştır. 23 Kasım 2001 tarihinde İngiltere'de dünyaya gelen Tino Anjorin, kariyerinde Chelsea FC, Lokomotiv Moskova, Huddersfield Town, Portsmouth FC, Empoli FC ve Torino FC formalarını giydi." denildi.

Açıklamada, Anjorin'in, milli takımın farklı yaş gruplarında forma giydiği de aktarıldı.

22:51

GENNARO BORRELLI ÇAYKUR RİZESPOR’DA

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İtalya Serie A kulüplerinden Cagliari'de forma giyen 26 yaşındaki santrafor Gennaro Borrelli'nin bonservisini kiraladığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Borrelli ve kulübü Cagliari Calcio ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Oyuncuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Gennaro Borrelli'ye Çaykur Rizespor ailesine 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

22:50

SERDAR GÜRLER’İN YENİ ADRESİ IĞDIR FK

Alagöz Holding Iğdır FK, Serdar Gürler’i transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK forması giyen Serdar Gürler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çorum FK forması giyen Serdar Gürler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar'a ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

22:49

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN YENİ ADRESİ KAYSERİSPOR

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı- kırmızılı kulübün açıkmalasında 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

 

22:47

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı.

 

Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi! İşte tamamlanan tüm anlaşmalar - 2

Kulübün yazılı açıklamasında, tecrübeli savunmacı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Freiburg, Leicester City, Atletico Madrid ve Fenerbahçe formaları giyen Söyüncü'nün Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da uzun yıllar forma giydiği aktarılan açıklamada, futbolcuya kırmızı-siyahlı formayla başarı dilendi.

18:38

SİYAH-BEYAZLILAR RESMEN DUYURDU: KOLOMBİYALI FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun geçici transferi konusunda resmi adımı attı.

 

Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi! İşte tamamlanan tüm anlaşmalar - 3

Kulübün geleceğine yönelik transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

18:29

ALİ HABEŞOĞLU RESMEN TRABZONSPOR'DA

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrfor Ali Habeşoğlu, saat 18.00 sıralarında Trabzon’a geldi. Genç futbolcuyu Trabzon Havalimanı’nda bordo-mavili taraftarlar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Habeşoğlu, Trabzonspor’a transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

 

Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi! İşte tamamlanan tüm anlaşmalar - 4

‘ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİM’

Ali Habeşoğlu, “Çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah elimden gelen her şeyi yapıp çok katkı vermek istiyorum. Süre bulursam en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum” dedi. Genç santrfor, Trabzonspor’da 99 numaralı formayı giyeceğini söyledi.

Bordo-mavili taraftarlarla buluşmasının ardından Ali Habeşoğlu, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

18:23

SİYAH-BEYAZLILARDA TRANSFER TRAFİĞİ! İŞTE GELENLER VE GİDENLER

Vincenzo Italiano yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam etti.

GELENLER

Siyah-beyazlı yönetim, kadroyu güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak adına önemli isimlerle anlaşma sağladı. Bu kapsamda Beşiktaş, şu oyuncuları kadrosuna kattı:

- Leandro Trossard

- Kassoum Ouattara

- Alexander Nübel

- Ernest Poku

- Dusan Vlahovic

- Doğan Alemdar

- İlhan Fakılı

- Fabio Miretti

- Salih Özcan

- Ümit Akdağ

GİDENLER

Öte yandan siyah-beyazlılarda kadro planlaması kapsamında bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Beşiktaş, yeni sezon yapılanması doğrultusunda şu isimlerle vedalaştı:

Ernest Muci, Gökhan Sazdağı, Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Emrecan Terzi, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Tayyip Talha Sanuç, Devrim Şahin, Necip Uysal, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Jota Silva, Cengiz Ünder, Devis Vasquez, Jean Onana, Felix Uduokhai

18:22

TRABZONSPOR'DA TRANSFER BİLANÇOSU! İŞTE GELENLER VE GİDENLER

Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürdü. Bordo-mavili yönetim, kadroyu güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak adına önemli isimlerle anlaşma sağladı. Bu kapsamda Trabzonspor, şu oyuncuları kadrosuna kattı:

Thierry Karadeniz

Metehan Mimaroğlu

Samet Akaydin

Ruslan Malinovskyi

Fabinho

Muhammed Salah

Melih Kabasakal

Cenk Özkacar

Rene Mitongo

Sidny Lopes Cabral

Noah Saviolo

Aral Şimşir

Franculino

Öte yandan bordo-mavililerde yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Trabzonspor, transfer döneminde şu isimlerle vedalaştı:

Christ Inao Oulai, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Salih Malkoçoğlu, Mathias Lovik, Arif Boşluk, Serdar Saatçı, Edin Visca, Ali Şahin Yılmaz, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu, Taha Emre İnce, Kazeem Olaigbe, Muhammed Cham, Poyraz Yıldırım, Arda Öztürk, Anthony Nwakaeme

18:22

FENERBAHÇE'DE YILDIZ HAREKATI! İŞTE GELENLER VE GİDENLER

Aziz Yıldırım başkanlığında sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de yıldız isimlerle bir bir anlaşma sağlandı. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, şu isimleri kadrosuna kattı:

- Nathan Ake

- Vedat Muriç

- Romelu Lukaku

- Mason Greenwood

- Kojo Peprah Oppong

Öte yandan Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında bazı oyuncularla da yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, yeni sezon planlaması doğrultusunda şu isimlerle vedalaştı:

Fred, İrfan Can Eğribayat, Emre Mor, Engin Can Biterge, Yiğit Fidan, Mustafa Akyıldız, Edson Alvarez, Sidiki Cherif, Anthony Musaba, Omar Fayed, Dominik Livakovic, Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca

 

18:19

GALATASARAY'DA KADROYA KİMLER KATILDI, KİMLER AYRILDI?

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer sezonunda özellikle şampiyon kadroyu korumaya yönelik bir politika izledi. Sarı-kırmızılılar, kadrosunu şu isimlerle güçlendirdi:

- Lesley Ugochukwu

- Aleksey Batrakov

- Rafael Leao

- Deniz Gül

- El Chadaille Bitshiabu

Öte yandan başta Mauro Icardi olmak üzere bazı isimlerle yollarını ayıran Galatasaray, şu oyuncularla vedalaştı:

Nicolo Zaniolo, Ali Turap Bülbül, Gökdeniz Gürpüz, Batuhan Şen, Umut Erdem, Ali Efe Çördek, Ahmed Kutucu, Halil Dervişoğlu, Berat Yılmaz, Yalın Dilek, Ali Yeşilyurt, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Elias Jelert, Metehan Baltacı

18:18

TFF RESMEN DUYURMUŞTU: SAATLER KALA NEFESLER TUTULDU

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği takvime göre Süper Lig’de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi, bu gece yarısı itibarıyla resmen sona eriyor. Gece saat 23.59’a kadar sürecek kritik süreçte kulüpler, son dakika transferlerini TFF’ye bildirmek için yoğun mesai harcıyor.

Şampiyonluk yarışının iddialı takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da da transfer hareketliliği zirveye ulaştı. Yaz boyunca kadrolarına kattıkları yıldızlarla ve yollarını ayırdıkları oyuncularla gündemden düşmeyen 4 büyükler, bu gece yarısına kadar son imzaları attırarak transfer dönemini tamamlamaya hazırlanıyor.

 

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