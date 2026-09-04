Süper Lig'de transfer sezonu sona erdi! İşte tamamlanan tüm anlaşmalar
Süper Lig'de haftalardır devam eden transfer hareketliliği sona erdi. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak için son hamlelerini tamamlarken adeta zamanla yarıştı. Transfer sezonu sona erdi. İşte Süper Lig'de tamamlanan transferler...
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) belirlediği takvime göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi.
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TRABZONSPOR'DAN GENÇ OYUNCUSU İÇİN KİRALAMA KARARI
Trabzonspor Kulübü, Rene Mitongo Muteba'yı 2026-27 futbol sezonu için Estrela Kulübü'ne kiraladığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rene Mitongo Muteba, maç oynayarak gelişimini devam ettirebilmesi amacıyla 2026-2027 futbol sezonu için Estrela Kulübü'ne kiralanmıştır." ifadelerine yer verildi.
KASIMPAŞA'DAN ADA ÇIKARMASI
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'da forma giyen Jesurun Rak-Sakyi ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın oyuncusu Jesurun Rak-Sakyi, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Jesurun Rak-Sakyi’ye ailemize hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
SAMSUNSPOR'DA TONI BOREVKOVIC AYRILIĞI
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic'i Vitória SC'ye kiraladığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı takımın yazılı açıklamasında, defans oyuncusu Toni Borevkovic'in 2026-27 sezonu sonuna kadar Liga Portugal ekiplerinden Vitória SC'ye satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, Hırvat defans oyuncusuna yeni takımında başarı dilendi.