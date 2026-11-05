Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisi: Celtic karşısında son anda yıkıldı
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde İskoçya deplasmanında Celtic ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, henüz puanla tanışamayan Celtic ilk galibiyetini aradı. Öne geçtiği maçta siyah-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve Celtic karşısında 3-2 mağlup oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oldu. Celtic Park'ta oynanacan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetti.
Kıran kırana geçen mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.
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CANLI ANLATIM
MÜCADELE SONA ERDİ
Kıran kırana geçen mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.
CELTIC YENİDEN ÖNDE
Celtic, temsilcimiz Beşiktaş karşısında 87. dakikada yeniden öne geçti.
Camilo Duran, Celtic'i yeniden öne geçirdi. https://t.co/8Ef5HrGKT4— TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026
ORKUN SAHNEDE!
Beşiktaş Orkun Kökçü'nün muazzam golüyle 85. dakikada eşitliği yakaladı.
⚽ Orkun Kökçüüü!! Harika vurdu tam köşeye! https://t.co/n4LXlhSHCN— TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026