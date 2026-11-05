-°C
CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisi: Celtic karşısında son anda yıkıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisi: Celtic karşısında son anda yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde İskoçya deplasmanında Celtic ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, henüz puanla tanışamayan Celtic ilk galibiyetini aradı. Öne geçtiği maçta siyah-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamadı ve Celtic karşısında 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oldu. Celtic Park'ta oynanacan mücadele TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetti.

Kıran kırana geçen mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu canlı anlatım sona ermiştir.

CANLI ANLATIM

00:51

MÜCADELE SONA ERDİ

Kıran kırana geçen mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

00:46

CELTIC YENİDEN ÖNDE

Celtic, temsilcimiz Beşiktaş karşısında 87. dakikada yeniden öne geçti.

 

00:43

ORKUN SAHNEDE!

Beşiktaş Orkun Kökçü'nün muazzam golüyle 85. dakikada eşitliği yakaladı.

00:41

CELTIC ÖNE GEÇTİ

78. dakikada Camilo Duran, attığı golle Celtic'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

00:28

CELTIC EŞİTLİĞİ SAĞLADI

62. dakikada Celtic, Osmand'ın attığı golle beraberliği sağladı.

00:15

GOL GOL GOL!

53. dakikada kazanılan penaltıda Olaitan topun başına geçti. Penltıyı kaçıran Olaitan dönen topu tamamladı ve Beşiktaş'ı Celtic deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

00:03

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Glasgow'da 2. yarının ilk düdüğü çaldı.

23:58

İLK YARIDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic ekibiyle Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Murillo sağda rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, kaleciyi geçen topu savunma son anda kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Ahaber
23:54

ORKUN TEKRAR SAHADA

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü 4 maçlık aranın ardından sahalara döndü.

Hoffenheim ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ayağından sakatlanarak takımını yalnız bırakan Orkun, Celtic maçına kulübede başladı.

Yıldız oyuncu tedavi sürecinde Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Crystal Palace maçlarında görev yapamadı.

Orkun'un yokluğunda siyah-beyazlı ekip 4 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet alırken rakipleriyle 2 kez berabere kaldı. Trabzonspor'a yenilen Beşiktaş, Kasımpaşa ve Crystal Palace'la berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, kaptanın oynamadığı maçta sadece Başakşehir'i yendi.

Ahaber
23:54

POKU FORMAYI KAPTI

Siyah-beyazlıların genç oyuncusu Ernest Poku, Avrupa'da ilk kez 11'de forma giydi.

Bu sezon Italiano'nun zaman zaman hamle oyuncusu olarak kullandığı Poku, Celtic karşısında kanatta görev yaptı. Marsilya ile oynanan ilk Avrupa Ligi maçında Beşiktaş'ın 4. golünü kaydeden Poku ligde ise Amed Sportif Faaliyetler karşısında 11'de sahaya çıkmıştı.

 

Ahaber
23:53

OH'TAN GLASGOW'A GERİ DÖNÜŞ

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Oh, eski takımı Celtic'e karşı 11'de sahaya çıktı.

2024-2025 sezonunda Güney Kore ekibi Suwon Bluewings'ten Celtic'e transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Oh, Italiano'nun gol silahı olarak 11'de forma giydi.

Bu sezon lig maçlarında ağırlıklı olarak yedek başlayan Güney Koreli futbolcu, Avrupa'da ise siyah-beyazlıların gol silahı olarak dikkati çekti. Ön elemelerde 5 maçta sahaya 11'de çıkan siyah-beyazlı oyuncu, lig aşamasında ise Hoffenheim ve Crystal Palace maçlarında 11'de yer buldu.

 

Ahaber
23:00

MÜCADELEDE İLK DÜDÜK

Celtic-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde ilk düdük çaldı!

Temsilcimize başarılar dileriz.

14:22

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Högh

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Trossard, Cerny, Poku, Oh.

14:16

İŞTE KARTAL'IN İSKOÇYA KAFİLESİ

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Outtara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmer Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

Ahaber
14:16

AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Bu sezon Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı. Son maçında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu süreçte 17 kez gol sevinci yaşarken, 6 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Ahaber
14:16

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU SON ANDA BELLİ OLACAK

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşısında yeniden formasına kavuşabilir.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan Orkun Kökçü, takımla birlikte çalışmalarda yer alsa da sağlık ekibi ve teknik heyetin yapacağı son değerlendirmenin ardından oyuncuyla ilgili karar verilecek.

14:15

KARTAL AVRUPA ARENASINDA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'in konuğu olacak. Glasgow'da yer alan Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek.

CELTIC'İN GALİBİYETİ YOK

Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8. sırada yer alıyor. İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta bulunuyor.

Ahaber
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu
Sonraki Haber
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın