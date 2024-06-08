CANLI! Fenerbahçe'de seçim heyecanı başladı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor | 6 yıl sonra ilk

08:30 08 Haziran 2024

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak. Yarın ise Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri olacak.