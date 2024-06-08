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CANLI! Fenerbahçe'de seçim heyecanı başladı! Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor | 6 yıl sonra ilk

Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek olan organizasyonda Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor. Genel Kurul Toplantısı'nda bugün konuşmalar gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'de bu hafta sonu çok hareketli geçecek. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçim heyecanı yaşanırken, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün itibariyle başladı.

İşte dakika dakika Fenerbahçe'de başkanlık seçimi:

CANLI ANLATIM
10:35 08 Haziran 2024

AZİZ YILDIRIM'DAN TEPKİ

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek. Oylama sonrası Küçük'ün seçimi yöneteceği açıklanırken, Aziz Yıldırım karar tepki gösterdi.
10:33 08 Haziran 2024

SEÇİMİ VEFA KÜÇÜK YÖNETECEK

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek.

 

10:31 08 Haziran 2024

AZİZ YILDIRIM'DAN TEZAHÜRATLARA KARŞILIK

Fenerbahçeli üyeler, Aziz Yıldırım'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Aziz Yıldırım da tribünlerin destek tezahüratlarına karşılık verdi.

09:50 08 Haziran 2024

ALİ KOÇ DA GELDİ

Bir diğer başkan adayı Ali Koç da Ülker Stadyumu'na geldi.
09:30 08 Haziran 2024

6 YIL SONRA İLK KEZ

Fenerbahçe Başkanı adayı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk kez Ülker Stadyumu'na ayak bastı.

09:25 08 Haziran 2024

STADIN KAPILARI AÇILDI

Fenerbahçe sosyal medya hesabından stadın kapılarının açıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda "Stadımızın kapıları açılmıştır. Kongre üyelerimiz, üye kartlarını aldıktan sonra Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımıza giriş yapabilirler." ifadeleri kullanıldı.

08:30 08 Haziran 2024

İBRA GÖRÜŞÜLECEK

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek.

Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak. Yarın ise Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri olacak.

08:25 08 Haziran 2024

ALİ KOÇ: HER İHTİYACA 5 ALTERNATİF

Ali Koç seçilmeleri halinde transferde izleyecekleri strateji hakkında da bilgi verdi. Başkan Koç, “Şu anda verebileceğim isim yok. Her ihtiyacımıza 5 tane profil belirliyoruz. 10’undan itibaren seçildiğimiz takdirde artık bu isimleri 1-2-3 tercihleri yapıp tekliflere başlayacağız. Biz bütün cephaneyi hocaya harcamadık. Çok iyi bir kadromuz var. 3-4 tane takviye ile çok daha iyi yapacağız. Bir de işin öbür tarafı var, oyuncuları tutmak. Astronomik bir şey olmadığı sürece oyuncu satmayı düşünmüyoruz” dedi.

08:20 08 Haziran 2024

AZİZ YILDIRIM: BİZ FENERBAHÇE'NİN TARİHİNE LEKE SÜRMEYECEĞİZ

Kongreyi kimin kazanacağının önemi olmadığını, kavga edilmemesi gerektiğini belirten Aziz Yıldırım, "Bu kongrenin sonunda kazananın Fenerbahçe olmasını diliyorum. Birkaç gündür 'Aziz Yıldırım ve arkadaşları kavga çıkaracak' diyorlar. 2018'de de aynı şeyleri söylüyorlardı ama hiçbir şey olmadı. Biz Fenerbahçe'nin tarihine leke sürmeyeceğiz. Kavga etmeyeceğiz, burada söylüyorum. Aziz Yıldırım, Ali Koç kazanmış önemli değil" ifadelerini kullandı.

08:02 08 Haziran 2024

46 BİN ÜYE

Seçimli genel kurul toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek ve mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım yeni başkan olmak için yarışacak. İki aday da son günleri yoğun geçirirken, Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

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