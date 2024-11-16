CANLI | Dünyanın beklediği maçı 8 raunt sonunda puanla Jake Paul kazandı!
Dünyanın merakla beklediği Mike Tyson-Jake Paul boks maçı sona erdi. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen 58 yaşındaki Mike Tyson, 27 yaşındaki ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi. 8 raunt sonunda müsabakayı kazanan isim 78-74'lük skorla Paul oldu.
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul maçıyla yeniden ringlere döndü. Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile NFL Dallas Cowboys'ta karşı karşıya geldi.
İşte dakika dakika yaşananlar:
PAUL'ÜN 11. GALİBİYETİ
YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.
Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.
Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.
ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.
Öte yandan müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları da yapıldı.
PUANLARLA PAUL KAZANDI!
YouTuber ve boksör Jake Paul, profesyonel ağır sıklet müsabakasında eski şampiyon boksör Mike Tyson'ı mağlup etti.
Eski ağır sıklet şampiyonu Tyson, ilk iki raunt atak gözüken taraf oldu. Sonraki rauntlarda rakibine büyük üstünlük kuran Paul, 8 raunt sonunda rakibini puanla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın son saniyelerinde rakibinin önünde eğilen Paul, Tyson'a saygısını gösterdi.
PAUL RİNGE ARABAYLA ÇIKTI
Jake Paul yapılan anonsun ardından arabayla ringe geldi.
Jake Paul'a arabada kardeşi Logan Paul eşlik etti.
TYSON DA SALONA GİRİŞ YAPTI
JAKE PAUL SEVGİLİSİ İLE BİRLİKTE GELDİ
Jake Paul, dünyanın beklediği maça sevgilisi sporcu Jutta Leerdam ile birlikte geldi.
İKİ DAKİKALIK 8 RAUNT
Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.
Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.
DAHA ÖNCE NE OLDU?
Mike Tyson-Jake Paul maçı için gözler boks maçının oynanacağı saate çevrildi. Daha önce 20 Temmuz olarak belirlenen maç Mike Tyson'ın sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti. Dev maç öncesinde bilet fiyatları ve iki ismin alacağı ücretler büyük yankı uyandırırken son olarak maç öncesinde basın karşısında tartıya çıkan Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerilim yaşandı.
Tyson'ın Jake Paul'a attığı tokat gündem oldu. Peki Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
KARŞILAŞMADAN ÖNCE ÜÇ MÜSABAKA DAHA OLACAK
Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak.
AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak.
Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. Müsabaka, iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek.
KARŞILAŞMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?
Mike Tyson Jake Paul'ün karşı karşıya geleceği profesyonel ağır sıklet boks müsabakası, TSİ 04.00'te başlayacak. Tyson-Paul boks maçı dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayınlanacak.
Uzun süredir heyecanla beklenen maç, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.
PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Daily Mail’de yer alan bilgiye göre Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı ifade edilirken Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.
Efsane boksör Mike Tyson ise karşılaşma öncesinde "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek istediğim için yapıyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti.
TYSON TARİHİN EN İYİLERİ ARASINDA
Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor.
Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı.
Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.
Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi.
Ringlerin asi boksörü Tyson, sporseverlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti. Ünvan maçında Holyfield'ın kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi.
Yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılan Tyson, İngiliz spor kanalı Sky Sports tarafından "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlandı.
JAKE PAUL'UN BOKS KARİYERİ
YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.
Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı.
Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı.
Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika! Mike Tyson ve Jake Paul boks maçının kazananı kim? İşte detaylar
- Doğanın en güvenilir meyvesi: Tek bir meyvesinde dahi kurt bulunmuyor! Kapış kapış satılıyor
- Yumurta haşlarken çatlamayı önleyen basit yöntemler! Doğru haşlamanın püf noktaları
- 45.000 TL kredi çeksem aylık ne kadar taksit öderim? İhtiyaç kredisi hesaplama!
- Yeni konut kredisi faiz oranları açıklandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, BBVA Garanti, Yapı Kredi
- BİM’de yoğurt fiyatı dip yaptı! 19 Kasım 2024 BİM aktüel ürünler listesi belli oldu
- Gözlem yeteneğinizi test edin: Resimdeki tüm sayıları bulabilir misiniz? Sadece 6 saniyeniz var!
- 15 Kasım 2024 Cuma hutbesi: Âdâb ve Erkânıyla Cuma Namazı | Cuma hutbesi PDF tam metin
- Et ve Süt Kurumu KPSS şartsız personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve detaylar
- Teknik bilgisi olan kazanıyor! Maaşları 300 bin TL’ye yaklaşıyor: Mesleki beceriler altın değerinde
- Üreticilerin yeni kabusu: Fiyatları uçunca hırsızlar o meyveyi gözüne kestirdi! Jandarma korumasıyla toplanıyor
- Jake Paul kimdir, kaç yaşında, boks rekoru nedir? Yaşı, boyu ve kilosu