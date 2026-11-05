Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde İskoçya deplasmanında Celtic ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, henüz puanla tanışamayan Celtic ilk galibiyetini arayacak. İşte kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak. Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
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MUHTEMEL 11'LER
Celtic: Johanstone, Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Nygren, Osmand, Hassan, Duran.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
İŞTE KARTAL'IN İSKOÇYA KAFİLESİ
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Outtara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmer Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.
AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Bu sezon Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı. Son maçında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu süreçte 17 kez gol sevinci yaşarken, 6 defa da topu kendi ağlarında gördü.