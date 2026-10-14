Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam İngiltere’nin köklü ekiplerinden Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Devler Ligi arenasındaki 36 takımlı yeni lig formatında ilk deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, zorlu İngiltere seferinden puan ya da puanlarla dönmeyi hedefledi. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda kritik bir müsabakaya çııktı. Villa Park'ta oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan dev karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti.
Mücadelede temsilcimiz Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
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"ÖZÜR DİLERİZ"
Maçın ardından İsmail Kartal, "Maça baktığımızda ilk yarı ve ikinci devre maçın hakkı bu değil bize göre. Futbolun en üst seviyesinde mücadele ettiğinizde bu kadar basit pas hataları, top kayıpları yapmamalısınız. Yaparsanız da sizi cezalandırıyorlar. Bu akşamki maç bu şekilde oldu. Bunu yapmamalıydık. Ben, ekibim ve oyuncularım bugün çok büyük ders çıkardık. Kabul edilebilir bir sonuç değil. 2 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var, onu düşünmek zorundayız. Bunu unutup Alanyaspor maçına konsantre olmalıyız, kenara bırakıp o maça hazırlanmalıyız. Sonuçtan ve skordan dolayı tüm camiamızdan özür dileriz." şeklinde konuştu.
"BEDELİNİ ÖDERSİN"
Maçın ardından Mikan Skriniar, "Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün."
"İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona giridk ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Seviyeyi yukarı çıkartmalıyız. Gerek teknik heyet gerek futbolcular birlik olmalıyız. 3 gün sonra bir lig maçı var. Bizim yapmamız gereken birlik olup çalışmaya devam etmek." şeklinde konuştu.
MÜCADELE SONA ERDİ
Karşılaşma Aston Villa'nın 6-0'lık müstünlüğüyle sona erdi.