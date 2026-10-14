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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam İngiltere’nin köklü ekiplerinden Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Devler Ligi arenasındaki 36 takımlı yeni lig formatında ilk deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, zorlu İngiltere seferinden puan ya da puanlarla dönmeyi hedefledi. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe, bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda kritik bir müsabakaya çııktı. Villa Park'ta oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan dev karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetti.

Mücadelede temsilcimiz Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.

ASTON VILLA - FENERBAHÇE MAÇININ TÜM DETAYLARI AHABER.COM.TR'DE

CANLI ANLATIM

00:29

"ÖZÜR DİLERİZ"

Maçın ardından İsmail Kartal, "Maça baktığımızda ilk yarı ve ikinci devre maçın hakkı bu değil bize göre. Futbolun en üst seviyesinde mücadele ettiğinizde bu kadar basit pas hataları, top kayıpları yapmamalısınız. Yaparsanız da sizi cezalandırıyorlar. Bu akşamki maç bu şekilde oldu. Bunu yapmamalıydık. Ben, ekibim ve oyuncularım bugün çok büyük ders çıkardık. Kabul edilebilir bir sonuç değil. 2 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var, onu düşünmek zorundayız. Bunu unutup Alanyaspor maçına konsantre olmalıyız, kenara bırakıp o maça hazırlanmalıyız. Sonuçtan ve skordan dolayı tüm camiamızdan özür dileriz." şeklinde konuştu.

Ahaber
00:04

"BEDELİNİ ÖDERSİN"

Maçın ardından Mikan Skriniar, "Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız. Seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Çok büyük hatalar yaptık bugün."

"İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona giridk ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Seviyeyi yukarı çıkartmalıyız. Gerek teknik heyet gerek futbolcular birlik olmalıyız. 3 gün sonra bir lig maçı var. Bizim yapmamız gereken birlik olup çalışmaya devam etmek." şeklinde konuştu.

Ahaber
23:51

MÜCADELE SONA ERDİ

Karşılaşma Aston Villa'nın 6-0'lık müstünlüğüyle sona erdi.

23:50

MAÇTA 6. GOL

Aston Villa, Tammy Abraham ile son dakikalarda skoru 6-0'a getirdi.

 

23:44

İSTİFA SESLERİ!

Mücadelede skorun 5-0 olmasının ardından bazı Fenerbahçeli taraftarlar "İsmail Kartal istifa" tezahüratlarında bulundu.

23:30

MAÇTA 5. GOL

72. dakikada Ross Barkley'in şutunda Bartuğ'a çarpan top ağlarala buluştu.

Maçta durum 5-0

23:25

MAÇTA 4. GOL

67. dakikada Aston Villa, Barkley'in ayağından bulduğu penlti golüyle skoru 4-0 yaptı.

23:08

KALECİ KURTARDI

Fenerbahçe'de İrfan Can'ın sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayla dokunan Skriniar, kaleci Suzuki'yi geçemedi.

23:02

MÜCADELEDE 2. YARI!

Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşmasında 2. devre başladı.

22:55

İLK YARI SONA ERDİ

Birmingham'daki mücadelede ilk yarı, ev sahibi Aston Villa'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

22:39

KARŞILAŞMADA 3. GOL

Mücadelenin 38. dakikasında Aston Villa, Jackson'un vuruşuyla maçta 3. golü buldu.

22:36

ÇOK YAKLAŞTIK!

Temsilcimizde İrfan Can'ın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz, 35. dakikada dar açıdan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Üst direğe çarpan top oyun alanının dışına çıktı.

22:31

MÜCADELEDE 2. GOL

Aston Villa, temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 31. dakikada Jackson'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

22:18

KALECİ KURTARDI!

Temsilcimizde 18. dakikada savunmanın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Muriqi, şutunu çekti ancak kaleciyi geçmeyi başaramadı.

22:13

MAÇTA İLK GOL

Aston Villa, 12. dakikada Manzambi'nin attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

22:00

MAÇTA İLK DÜDÜK!

Aston Villa-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesi başladı!

Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.

21:58

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Aston Villa maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertliler, taraftar toplanma alanında buluşmalarının ardından güvenlik eşliğinde stada hareket etti.

Yaklaşık 1800 sarı-lacivertli taraftar, Villa Park'ta takımlarını destekledi.

Ahaber
21:55

KANTE VE LUKAKU GELİŞMESİ

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye getirilmeyen Mert Müldür ile sağlık ekibinin tavsiyesiyle kamp kadrosunda bulunan ama kadroya alınmayan Marco Asensio, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bıraktı.

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri N'Golo Kante ile Romelu Lukaku, sakatlık yaşamalarına rağmen kadroda yer aldı.

Sağlık ekibi ve teknik heyet tarafından sağlık durumları değerlendirilen Kante ve Lukaku, maç kadrosuna alınırken, müsabakada yedek soyundu.

 

Ahaber
21:02

FENERBAHÇE STADA GELDİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam İngiltere’nin köklü ekiplerinden Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe kafilesi maçın oynanacağı stadyuma ulaştı!

 

FENERBAHÇE DEV MAÇ İÇİN VİLLA PARK'A ULAŞTI!
20:46

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Cash, Manzambi, Kamara, Barkley, Mbaye, McGinn, Jackson

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Brown, Guendouz, İsmail, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Vedat

20:01

MAÇA SAATLER KALA SAKATLIK HABERİ!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Aston Villa maçına saatler kala futbolcuların sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların durumunun teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından değerlendirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N’Golo Kante’nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku’nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio’nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N’Golo Kante ve Romelu Lukaku’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."

Ahaber
19:32

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN SKOR TAHMİNİ

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nın 2. haftasında Birminghma'da Aston Villa'ya konuk oluyor. Maça saatler kala Fenerbahçeli taraftarlar stadyum etrafında toplandı ve A Spor kameralarına konuştu.

Ayrıca taraftarlar maç hakkında skor tahmininde bulundu.

FENERBAHÇE TARAFTARI İNGİLTERE'DE ASTON VİLLA MAÇINI HEYECANLA BEKLİYOR
09:30

FENERBAHÇE 308. AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 308. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 307 müsabakada 122 galibiyet elde ederken 68 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 307 mücadelede rakip fileleri 418 kez havalandırdı, kalesinde 427 gol gördü.

Ahaber
09:25

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 42. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda bu akşam 42. müsabakasını oynayacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, rakip filelere 43 gol atarken kalesinde 71 gole engel olamadı.