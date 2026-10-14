Maçın ardından İsmail Kartal, "Maça baktığımızda ilk yarı ve ikinci devre maçın hakkı bu değil bize göre. Futbolun en üst seviyesinde mücadele ettiğinizde bu kadar basit pas hataları, top kayıpları yapmamalısınız. Yaparsanız da sizi cezalandırıyorlar. Bu akşamki maç bu şekilde oldu. Bunu yapmamalıydık. Ben, ekibim ve oyuncularım bugün çok büyük ders çıkardık. Kabul edilebilir bir sonuç değil. 2 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var, onu düşünmek zorundayız. Bunu unutup Alanyaspor maçına konsantre olmalıyız, kenara bırakıp o maça hazırlanmalıyız. Sonuçtan ve skordan dolayı tüm camiamızdan özür dileriz." şeklinde konuştu.