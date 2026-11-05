-°C
CANLI YAYIN

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanında!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanında!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde İskoçya deplasmanında Celtic ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, henüz puanla tanışamayan Celtic ilk galibiyetini arıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanında! - 1

CANLI ANLATIM

14:22

MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Högh

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Trossard, Cerny, Poku, Oh.

14:16

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU SON ANDA BELLİ OLACAK

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşısında yeniden formasına kavuşabilir.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan Orkun Kökçü, takımla birlikte çalışmalarda yer alsa da sağlık ekibi ve teknik heyetin yapacağı son değerlendirmenin ardından oyuncuyla ilgili karar verilecek.

14:16

AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Bu sezon Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı. Son maçında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu süreçte 17 kez gol sevinci yaşarken, 6 defa da topu kendi ağlarında gördü.

Ahaber
14:16

İŞTE KARTAL'IN İSKOÇYA KAFİLESİ

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Outtara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmer Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

Ahaber
14:15

KARTAL AVRUPA ARENASINDA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'in konuğu olacak. Glasgow'da yer alan Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller üstlenecek.

CELTIC'İN GALİBİYETİ YOK

Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasında mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla 8. sırada yer alıyor. İskoçya'nın güçlü kulüplerinden Celtic'in ise UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. Üç maçını da kaybeden Celtic, puansız dört takımdan biri olarak 35. basamakta bulunuyor.

Ahaber
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu
Sonraki Haber
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın