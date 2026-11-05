Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic deplasmanında!
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş, 4. hafta mücadelesinde İskoçya deplasmanında Celtic ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, galibiyet serisini sürdürerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedeflerken, henüz puanla tanışamayan Celtic ilk galibiyetini arıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. Celtic Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başladı. Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetiyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
MAÇTA İLK 11'LER BELLİ OLDU
Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest, Nygren, Tounekti, Högh
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Trossard, Cerny, Poku, Oh.
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU SON ANDA BELLİ OLACAK
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir takımından ayrı kalan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşısında yeniden formasına kavuşabilir.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim müsabakasında sakatlanan Orkun Kökçü, takımla birlikte çalışmalarda yer alsa da sağlık ekibi ve teknik heyetin yapacağı son değerlendirmenin ardından oyuncuyla ilgili karar verilecek.
AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Bu sezon Avrupa'da üst üste aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden Beşiktaş, eleme turları dahil organizasyonda oynadığı 9 maçın 7'sini kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen Beşiktaş, bir sonraki turda Hradec Kralove'u da 1-0'lık skorlarla geçti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk karşılaşmada 3-0 yenen ve daha sonra rövanşta 1-0 kaybeden Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci haftada ise Hoffenheim'ı 3-2 yenmeyi başardı. Son maçında Crystal Palace'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu süreçte 17 kez gol sevinci yaşarken, 6 defa da topu kendi ağlarında gördü.